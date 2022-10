Il Collegio 7: alunni, cast, professori, location, quante puntate e streaming

Da martedì 18 ottobre 2022 su Rai 2 va in onda Il Collegio 7, la nuova edizione del docu-reality che quest’anno vedrà un salto temporale grande e ardito. E’ stato deciso infatti di tornare ancora più indietro nel tempo. Dopo che la scorsa stagione era stata ambientata nel 1977, per quest’anno la produzione ha deciso di catapultare i giovanissimi studenti nel 1958, anno in cui l’Italia stava rinascendo dopo la Seconda guerra mondiale. Il cosiddetto periodo del “boom economico”. Novità di questa edizione è la divisione del gruppo in due classi. I 21 partecipanti al Collegio 7 non saranno accorpati in una sola classe, ma divisi come accadeva al tempo: la scuola media con il latino e la scuola di avviamento professionale. Cambia anche la voce narrante: saranno infatti i racconti di Nino Frassica – non più di Giancarlo Magalli – a fare da trait d’union per introdurre di volta in volta la nostra Generazione Z in una parte importante della storia di quegli anni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Alunni

Ma quali sono gli alunni (cast) de Il Collegio 7? Anche quest’anno, all’avvio del programma i protagonisti saranno 21 giovani tra i 13 e i 17 anni (11 ragazzi e 9 ragazze). Nel cast troviamo: Alessia Abruscia (14 anni), Elisa Angius (15 anni), Sofia Brixel (16 anni), Marta Maria Erriquez (16 anni), Zelda Nobili (15 anni), Priscilla Salvoldelli (15 anni), Giulia Wnekowicz (14 anni), Luna Tota (15 anni), Giada Scognamiglio (17 anni). E poi, Alessandro Orlando (17 anni), Davide Cagnes (17 anni), Alessandro Bosatelli (14 anni), Mattia Camorani (15 anni), Davide Di Franco (16 anni), Apollinare Manfredi (16 anni), Tommaso Miglietta (14 anni), Mattia Patanè (16 anni), Gabriel Rennis (16 anni), Damiano Saveroni (16 anni), Samuel Rosica (14 anni). Conosciamoli meglio:

ALESSIA ABRUSCIA: Ha 14 anni e viene da Croscia, in provincia di Cosenza. Sogna di diventare estetista e si descrive come una persona menefreghista e provocatrice. Non ama affatto studiare. Il suo motto è “non mi interessa di niente”.

Ha 15 anni e vive a Cagliari. E’ una ragazza diffidente e scontrosa, permalosa e testarda. Segni particolarIi? Nell’ultimo anno di scuola ha fatto più di 50 assenze. ALESSANDRO BOSATELLI: Ha 14 anni e viene da Brembate, in provincia di Bergamo. E’ un ragazzo inelligente e studioso che vanta l’abbonamento al “10” e nella sua carriera scolastica conta solo 3 insufficienze. Educato e diligente, trova la maleducazione “così poco originale”.

Ha 16 anni e viene da Chiavari, in provincia di Genova. E’ molto seguita sui suoi profili social, ha aperto diversi canali per ricordare la sorella, scomparsa ad appena 18 anni. Frequenta scienze umane ma sogna di diventare un’influencer e una modella. Se non dovesse riuscirci, si accontenterebbe di lavorare come psicologa. E’ sicura di poter aiutare i suoi coetanei a guardare la vita sotto un altro punto di vista insegnando loro che i momenti difficili fortificano. DAVIDE CAGNES: Ha 17 anni e arriva da Montebelluna, in provincia di Treviso. Si definisce un gran “casinista” in classe, ama le discoteche e le difinisce addirittura come “la sua seconda casa”. Sogna un giorno di diventare parrucchiere, per aprire un salone insieme alla madre, già parrucchiera.

Ha 15 e arriva da Faenza , in provincia di Ravenna. Definito dai genitori come un ragazzo instancabile, ama lo sport, andare a ballare al mare e divertirsi insieme ai suoi amici. Da grande sogna di diventare un attore affermato nel mondo del cinema, per il momento si accontenta però della sua fama di seduttore. DAVIDE DI FRANCO: Ha 16 anni e vive a Bisceglie, in provincia di Bari: tra i più bravi nella sua classe, non copia nei compiti in classe e non fa nemmeno copiare i compagni. Davide non sopporta la maleducazione ed è molto attivo nel gossip. Il suo migliore amico? il suo cane.

Ha 16 anni, arriva dalla provincia di Torino e ama il calcio. Attualmente studia per inseguire il sogno di diventare bartender, ma al tempo stesso desidera partire per l’America. Con questa esperienza spera di combattere le sue battaglie, cercando di esporre i suoi valori e le sue problematiche “nel modo più corretto possibile”. APOLLINARE MANFREDI: Ha 15 anni, è originario del Congo ma è stato adottato da una famiglia pugliese: non ha mai conosciuto i suoi genitori naturali. Instancabile e pieno di energia, ama la danza. Ottiene sempre quello che vuole.

Ha 14 anni e arriva da Lizzanello, in provincia di Lecce. Studia in conservatorio dove coltiva la sua passione per qualsiasi strumento musicale, in particolare la batteria, per la quale viene indicato da diverse parti come ragazzo prodigio. La sua passione è trasformare la musica tradizionale pugliese in chiave rock. Nel 2021, in virtù del suo straordinario talento, ha ricevuto il riconoscimento di “Alfiere della Repubblica”. ZELDA NOBILI: Ha 15 anni, è nata a Milano ma vive a Trieste. E’ una grande appassionata di storia latino e italiano seppur non sia la tipica ragazza che trascorre ore ed ore sui libri. Le piace molto guardare i film. Ha un irresistibile black humor.

Ha 17 anni e vive a Torre Annziata, in provincia di Napoli. E’ un ragazzo molto chiacchierone e riesce sempre a combinare qualche disastro a scuola. Grande sportivo, ha praticato diverse discipline: nuoto, atletica, pallavolo, basket, per poi dedicarsi al calcio. MATTIA PATANÈ: Ha 16 anni e arriva da Riposto, in provincia di Catania. E’ un ragazzo molto sicuro di sé e appassionato di cibo: a suo parere è l’unico e il primo food blogger della sua età. attia Campione scolastico di scacchi, membro della squadra di dibattito, poeta e filosofo convinto.

Ha 16 anni e arriva da Ostia, convinto che il romano sia la parlata corretta. Appassionato di calcio, che pratica a livello agonistico, è molto concentrato sulla cura del suo fisico. SAMUEL ROSICA: Ha 14 anni e arriva da Bitonto, in provincia di Bari. A scuola ha ricevuto 56 note ed è stato sospeso. Frequenta l’istituto agrario e sogna di andare a lavorare con suo padre. Nel tempo libero, invece, si dedica alla musica: da il Dj nelle feste e cerimonie degli amici.

Ha 15 anni e arriva da Gandino, in provioncia di Bergamo. E’ una ragazza che se fa notare subito per il suo stile inconfondibile: jeans strappati, magliette oversize e bandane di tutti i colori. Ama la musica, è batterista e cantante. Inoltre si professa “vecchio stampo”, confessando di avere una grande passione per le monete e i francobolli. Le piace differenziarsi dalle sue coetanee e uscire con gruppi di ragazzi più grandi. DAMIANO SAVERONI: Ha 17 anni e arriva da Tivoli. E’ cresciuto orfano di padre, che lo ha abbandonato quando aveva appena 4 anni. Ha scelto di partecipare alla trasmissione televisiva de Il Collegio per imparare a rispettare le regole, dato che fino ad oggi non c’è quasi mai riuscito.

Ha 17 anni e arriva da Genova. Appassionata di ginnastica ritmica (che insegna alle bambine), non riesce – a detta sua – a tenersi un ragazzo. Molto corteggiata, vede allo specchio solamente i suoi difetti e le imperfezioni. Nonostante l’aspetto da brava ragazza, nascond eun animo da ‘bad girl’. LUNA TOTA: Ha 15 anni e vive a Roma. Sogna di diventare pilota delle Frecce Tricolore. La famiglia ha scelto di assecondare il suo sogno, iscrivendola nel prestigioso Aviation College. Si autodefinisce la stella delle discoteche, dimostrando di essere una ragazza sicura di sé e del suo aspetto fisico.

Professori

Abbiamo visto gli alunni de Il Collegio 7, ma quali sono i professori che vanno a completare il cast? Per l’edizione 2022, Il Collegio deve fare a meno di tre degli insegnanti presenti nelle scorse stagioni. Innanzitutto Maria Rosa Petolicchio, temutissima professoressa di matematica, ma anche Luca Raina e Alessandro Carnevale. Confermati invece gli altri docenti: Paolo Bosisio (preside); Andrea Maggi (italiano ed educazione civica); Silvia Smaniotto (musica); Duccio Curione (educazione fisica); Denise McNee (inglese); Lidia Carew (Ballo); Lorenzo Vignolo (cinema); Marco Volante (relatore del convegno); Roberta Sette (educazione sessuale).

Il Collegio 7: location

Dove è stato girato (location) Il Collegio 7? Gli studenti sono ancora una volta ospiti del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Il convitto in questione fu inaugurato il 22 maggio 1890, ed è composto da 4 piani, un grande giardino e ben 10mila metri quadri di spazio. C’è anche un piano seminterrato, dove è presente una palestra e alcuni magazzini. Al primo piano ci sono gli uffici del Rettore, l’ufficio amministrativo e di segreteria, perché questo istituto è ancora operativo. Inoltre ci sono locali adibiti a sala mensa, lavanderia, guardaroba e cucina. Al secondo piano sono presenti le stanze per chi risiede stabilmente, l’infermeria e la foresteria. Non manca la biblioteca e il Museo del Convitto. Il terzo piano è a uso della Scuola secondaria di primo grado.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il Collegio 7? In tutto andranno in onda 8 puntate. Si parte con un con un doppio appuntamento: martedì 18 e mercoledì 19 ottobre 2022. Poi dalle settimane successive il reality andrà in onda con una puntata a settimana, il martedì. L’ultima puntata, salvo cambi di programmazione, andrà in onda martedì 29 novembre 2022. Di seguito la programmazione completa su Rai 2:

Prima puntata: martedì 18 ottobre 2022

Seconda puntata: mercoledì 19 ottobre 2022

Terza puntata: martedì 25 ottobre 2022

Quarta puntata: martedì 1 novembre 2022

Quinta puntata: martedì 8 novembre 2022

Sesta puntata: martedì 15 novembre 2022

Settima puntata: martedì 22 novembre 2022

Ottava puntata: martedì 29 novembre 2022

Streaming e tv

Dove vedere Il Collegio 7 in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.