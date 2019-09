Rosy Abate 2, diretta puntata oggi 27 settembre | Terzo episodio

Come ogni venerdì, si rinnova su Canale 5 l’appuntamento con Rosy Abate 2, la seconda stagione della fiction sulla “regina di Palermo”: quella di stasera, 27 settembre 2019, è la terza puntata della serie tv.

Ma cosa succede nella puntata di oggi? Di seguito, trovate la diretta della terza puntata della fiction con il liveblog di TPI.

Tutto quello che c’è da sapere su Rosy Abate 2

Rosy Abate 2 diretta: il nostro liveblog

Come sempre altissima l’attesa dei tanti appassionati della serie, che non vedono l’ora di scoprire le ultime novità sulla storia di Rosy (Giulia Michelini) e del figlio Leonardo, interpretato da Vittorio Magazzù, che adesso è cresciuto e rischia di entrare nel mondo della criminalità a causa della sua vicinanza al boss della camorra Antonio Costello (Davide Devenuto).

Rosy Abate 2, dove eravamo rimasti: il riassunto della seconda puntata

Nella puntata di venerdì scorso, sempre su Canale 5, la situazione intorno a Rosy e Leonardo è velocemente precipitata. Dopo l’omicidio di Livia, il suo collega – l’ispettore Luca (Mario Sgueglia) – è sempre più deciso a scoprire la verità sull’autore materiale dell’assassinio. Così, sempre più convinto che Leonardo abbia avuto un ruolo importante in quella maledetta sera, riesce a trovare anche un testimone che ha visto il figlio della regina di Palermo all’interno del capannone.

Il cast di Rosy Abate 2

Luca racconta a Rosy del testimone. A questo punto la donna, disperata per il figlio, decide di presentarsi in commissariato per costituirsi al posto suo. Ma proprio all’ultimo viene fermata da un misterioso avvocato, mandato da Antonio Costello. L’avvocato impedisce a Rosy di costituirsi e la informa che il testimone non è più disponibile: l’uomo, di origini straniere, è tornato improvvisamente in patria (su “invito” di Costello).

Il boss allora convince Rosy a entrare in affari con lui, per costruire il “Ponte delle due Sicilie: Napoli e Palermo”. Prima che avvenga lo scambio di droga, però, Rosy racconta tutto a Luca, che organizza un blitz per arrestare tutti. L’intento della donna, infatti, è quello di fare arrestare Costello e fuggire, insieme al figlio e con i soldi dello scambio, lontano da questo pericolo.

La trama completa di Rosy Abate 2

Tuttavia, un misterioso informatore anticipa a Costello la notizia del blitz. Il boss riesce a scappare. Quando Leonardo scopre che è stata proprio Rosy a informare la polizia, decide di chiudere per sempre con lei e torna da Costello. L’uomo gli promette che, nonostante tutto, nessuno toccherà la madre. È una bugia: a fine puntata, davanti all’informatore (che si rivela essere il superiore di Luca in polizia) pronuncia la sentenza: “Rosy Abate deve morire”.

Dove vedere la fiction in streaming

Chi è Paola Michelini, la sorella di Giulia che interpreta Regina Santagata in Rosy Abate 2