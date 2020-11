Romulus, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 13 novembre

Su Sky è andata in onda una nuova serie tv ambientata ai tempi in cui Roma non era ancora stata costruita. Romulus, prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, vede alla regia Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Martale. La storia racconta di guerra, fratellanza, passione, coraggio e paura. Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata, in onda venerdì 13 novembre 2020 su Sky Atlantic e Sky Cinema?

Tutto su Romulus: trama, cast, streaming

Le anticipazioni

Nella puntata che va in onda questa sera vedremo le storie dei tre protagonisti arrivare ad un punto di svolta. Nel bosco le tensioni al campo dei Luperci diventano sempre più forti, ancor di più quando Wiros fa ritorno senza il suo compagno e spiega di essere stato attaccato dalla signora dei Lupi, Rumina. Il resto del gruppo però, non credendolo, pretende di avere una prova, per questo parte del gruppo decide di recarsi sul luogo dell’attacco . Wiros, con l’inganno, porta Yemos con sé. Ilia intanto sopravvive alla sua punizione e va dal sacerdote di Marte in cerca di giustizia, ed è qui che la sua trasformazione ha inizio.

Il cast di Romulus

Yemos intanto è ricercato dai soldati di Alba, Wiros invece non può tornare al campo. Così non avendo altra scelta si avventurano insieme nel bosco, poi s’imbattono in una carovana di mercanti e si uniscono a loro sperando di poter raggiungere Gabi senza essere beccati. Ilia intanto continua il suo spietato addestramento e Numitor e Silvia invece vogliono convincere il Consiglio dei Saggi che Amulius ha mentito. Questo e tanto altro nella puntata che va in onda questa sera, 13 novembre 2020, alle ore 21:15 su Sky Atlantic e Sky Cinema.

La trama di Romulus

Quante puntate

Da quante puntate è composto Romulus? La serie tv, che parte dal 6 novembre su Sky Atlantic e Sky Cinema, è composta da dieci episodi, che andranno in onda a gruppi da due puntate. Ecco quando andranno in onda:

Prima puntata, 6 novembre

Seconda puntata, 13 novembre

Terza puntata, 20 novembre

Quarta puntata, 27 novembre

Quinta puntata, 4 dicembre

Potrebbero interessarti Titolo V, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 13 novembre 2020 su Rai 3 Freedom – Oltre il confine: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 13 novembre Angela di Non ce n’è Coviddi domenica dalla D’Urso: ne avevamo bisogno?