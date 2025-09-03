Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:26
TV

Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata in replica

di Anton Filippo Ferrari
Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata in replica

Questa sera, mercoledì 3 settembre 2025, alle ore 21 su Rai 2 va in onda in replica Rocco Schiavone 5, la quinta stagione della fortunata serie tv con protagonista Marco Giallini. Nuovi casi, dunque, per il vicequestore di Aosta sempre tratti dai romanzi e racconti di Antonio Manzini. Ci saranno nuovi livelli di “rotture” per il protagonista? Chissà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Schiavone continua a indagare sul caso della signora Martinet e grazie a Federico, il compagno di Deruta, che ha fatto coming out con i colleghi, capisce che Dario il figlio autistico di Rebecca Fosson, vicina di casa della vittima, ha sentito qualcuno parlare in tedesco nell’appartamento della Martinet. Risale quindi al professor Karl Richter che per tanti anni era stato amante e collaboratore della Martinet e che finisce per confessare.

Rocco Schiavone 5: il cast

Abbiamo visto la trama di Rocco Schiavone 5, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 2? Il cast della serie è stata confermato quasi del tutto: Isabella Ragonese esce di scena e non interpreta più Marina, la defunta moglie del protagonista, ruolo che è andato a Miriam Dalmazio. Non rivedremo neanche Carlo Ponti (Gabriele) ed Anna Bellato (Cecilia), mentre Diane Fleri compare nei panni di una ruvida ispettrice francese, molto simile al protagonista. Di seguito l’elenco compelto degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Marco Giallini: Rocco Schiavone
  • Ernesto D’Argenio: Italo Perron
  • Massimiliano Caprara: Michele Deruta
  • Christian Ginepro: Domenico D’Intino
  • Gino Nardella: Ugo Casella
  • Alberto Lo Porto: Antonio Scipioni
  • Francesco Acquaroli: Sebastiano Carucci
  • Tullio Sorrentino: Fabrizio “Brizio” Marchetti
  • Mirko Frezza: Furio Lattanzi
  • Massimo Reale: Alberto Fumagalli
  • Filippo Dini: Maurizio Baldi
  • Massimo Olcese: Andrea Costa
  • Lorenza Indovina: Michela Gambino
  • Valeria Solarino: Sandra Buccellato
  • Miriam Dalmazio: Marina
  • Adamo Dionisi: Enzo Baiocchi

Streaming e tv

Dove vedere Rocco Schiavone 5 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,20 su Rai 2 in replica. Non solo tv. Sarà possibile seguirla (o rivederla) in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
