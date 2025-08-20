Rocco Schiavone 5: tutto quello che c’è da sapere sulla quinta stagione della serie tv
Rocco Schiavone 5: trama, cast, location, quante puntate e streaming in replica su Rai 2
Dal 20 agosto 2025 alle ore 21 su Rai 2 va in onda in replica Rocco Schiavone 5, la quinta stagione della fortunata serie tv con protagonista Marco Giallini. Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Schiavone continua a dialogare con il fantasma della moglie Marina, ma il colpo di pistola sparato per errore dall’agente D’Intino gli ha lasciato un profondo senso di vuoto e di solitudine. Con il trasferimento di Gabriele e Cecilia a Milano, Rocco ha perso ogni legame affettivo, nulla sembra potergli riscaldare l’anima: il rapporto con Sandra non prende il volo e di Sebastiano nessuno sa più nulla. Persino il suo fiuto nelle indagini inizia a vacillare, al punto da portare Rocco a compiere uno sbaglio, il primo. Sarà il ritorno di Baiocchi e dei fantasmi del passato a far tremare ulteriormente la terra sotto i suoi piedi, niente è come credeva che fosse e tutto ciò che lo legava alla sua vita romana sembra sgretolarsi. Ormai Rocco è costretto ad arrendersi alla realtà aostana tanto detestata, ma che forse rappresenta il suo unico vero rifugio sicuro.
Rocco Schiavone 5: il cast della serie tv
Abbiamo visto la trama di Rocco Schiavone 5, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 2? Il cast della serie è stata confermato quasi del tutto: Isabella Ragonese esce di scena e non interpreta più Marina, la defunta moglie del protagonista, ruolo che è andato a Miriam Dalmazio. Non rivedremo neanche Carlo Ponti (Gabriele) ed Anna Bellato (Cecilia), mentre Diane Fleri compare nei panni di una ruvida ispettrice francese, molto simile al protagonista. Di seguito l’elenco compelto degli attori con i rispettivi ruoli:
- Marco Giallini: Rocco Schiavone
- Ernesto D’Argenio: Italo Perron
- Massimiliano Caprara: Michele Deruta
- Christian Ginepro: Domenico D’Intino
- Gino Nardella: Ugo Casella
- Alberto Lo Porto: Antonio Scipioni
- Francesco Acquaroli: Sebastiano Carucci
- Tullio Sorrentino: Fabrizio “Brizio” Marchetti
- Mirko Frezza: Furio Lattanzi
- Massimo Reale: Alberto Fumagalli
- Filippo Dini: Maurizio Baldi
- Massimo Olcese: Andrea Costa
- Lorenza Indovina: Michela Gambino
- Valeria Solarino: Sandra Buccellato
- Miriam Dalmazio: Marina
- Adamo Dionisi: Enzo Baiocchi
Location
Dove è stata girata (location) Rocco Schiavone 5? Anche questa stagione è stata girata tra Roma (per quanto riguarda gli interni) e la Val d’Aosta (per le scene in esterna). In particolare, tra le location ci sono il centro storico di Aosta e la a Biblioteca regionale, la Skyway Monte Bianco, la stazione di sci di Pila e Chamonix.
Rocco Schiavone 5: quante puntate
Ma quante puntate sono previste per Rocco Schiavone 5 su Rai 2? In tutto andranno in onda quattro puntate: dal 20 agosto al 10 settembre 2025 in replica. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):
- Prima puntata: 20 agosto 2025
- Seconda puntata: 27 agosto 2025
- Terza puntata: 3 settembre 2025
- Quarta puntata: 10 settembre 2025
Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Rocco Schiavone 5? Ogni episodio della serie tv con Marco Giallini avrà una durata di circa 100 minuti. La messa in onda (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi dalle ore 21 alle ore 23.
Streaming e tv
Dove vedere Rocco Schiavone 5 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda alle ore 21 su Rai 2 in replica. Non solo tv. Sarà possibile seguirla (o rivederla) in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.