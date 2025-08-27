Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in replica

Immagine di copertina
22 marzo 2023
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in replica

Questa sera, mercoledì 27 agosto 2025, alle ore 21 su Rai 2 va in onda in replica Rocco Schiavone 5, la quinta stagione della fortunata serie tv con protagonista Marco Giallini. Nuovi casi, dunque, per il vicequestore di Aosta sempre tratti dai romanzi e racconti di Antonio Manzini. Ci saranno nuovi livelli di “rotture” per il protagonista? Chissà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella seconda puntata della fiction, dal titolo “Chi Parte e chi Resta”, Sebastiano Cecchetti, l’amico fraterno di Rocco, è una mina vagante e per Rocco è fonte di grande preoccupazione. Intanto, però, Rocco deve occuparsi di un nuovo caso di omicidio: viene infatti ritrovato il cadavere della professoressa Martinet, una nota studiosa di Leonardo da Vinci. Le indagini proseguono finché da Roma arriva una notizia molto strana: l’appartamento di Sebastiano è stato messo a soqquadro da qualcuno che cercava qualcosa di importante. La testa di Rocco è un tourbillon di pensieri che lo attanagliano al punto che anche il suo lavoro inizia a risentirne. Anche la relazione con Sandra è diventata ormai difficile da gestire.

Rocco Schiavone 5: il cast

Abbiamo visto la trama di Rocco Schiavone 5, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 2? Il cast della serie è stata confermato quasi del tutto: Isabella Ragonese esce di scena e non interpreta più Marina, la defunta moglie del protagonista, ruolo che è andato a Miriam Dalmazio. Non rivedremo neanche Carlo Ponti (Gabriele) ed Anna Bellato (Cecilia), mentre Diane Fleri compare nei panni di una ruvida ispettrice francese, molto simile al protagonista. Di seguito l’elenco compelto degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Marco Giallini: Rocco Schiavone
  • Ernesto D’Argenio: Italo Perron
  • Massimiliano Caprara: Michele Deruta
  • Christian Ginepro: Domenico D’Intino
  • Gino Nardella: Ugo Casella
  • Alberto Lo Porto: Antonio Scipioni
  • Francesco Acquaroli: Sebastiano Carucci
  • Tullio Sorrentino: Fabrizio “Brizio” Marchetti
  • Mirko Frezza: Furio Lattanzi
  • Massimo Reale: Alberto Fumagalli
  • Filippo Dini: Maurizio Baldi
  • Massimo Olcese: Andrea Costa
  • Lorenza Indovina: Michela Gambino
  • Valeria Solarino: Sandra Buccellato
  • Miriam Dalmazio: Marina
  • Adamo Dionisi: Enzo Baiocchi

Streaming e tv

Dove vedere Rocco Schiavone 5 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,20 su Rai 2 in replica. Non solo tv. Sarà possibile seguirla (o rivederla) in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
