Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata in replica

Questa sera, mercoledì 10 settembre 2025, alle ore 21 su Rai 2 va in onda in replica Rocco Schiavone 5, la quinta stagione della fortunata serie tv con protagonista Marco Giallini. Nuovi casi, dunque, per il vicequestore di Aosta sempre tratti dai romanzi e racconti di Antonio Manzini. Ci saranno nuovi livelli di “rotture” per il protagonista? Chissà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella quarta e ultima puntata della fiction, dal titolo “Punti di vista”, nonostante l’errore commesso sul caso dell’omicidio della professoressa Martinet, Rocco riprende le indagini con determinazione. Oltre all’aiuto della squadra, anche la giornalista Sandra Buccellato trova importanti informazioni sulla studiosa di Leonardo da Vinci e sulle sue pubblicazioni. Così, Sandra e Rocco ritrovano un equilibrio tutto loro, fatto di lavoro e sarcasmo. Intanto, l’agente Deruta è nel pieno della sua crisi sentimentale ed è proprio Schiavone ad aiutarlo a trovare il coraggio per vivere la vita che tanto desidera. Dai trascorsi accademici della professoressa uccisa emerge una nuova pista e questa volta il caso viene risolto. Rocco avrebbe bisogno di ritrovare un po’ di pace, ma il suo passato torna a bussare con urgenza e non può più essere ignorato.

Rocco Schiavone 5: il cast

Abbiamo visto la trama di Rocco Schiavone 5, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 2? Il cast della serie è stata confermato quasi del tutto: Isabella Ragonese esce di scena e non interpreta più Marina, la defunta moglie del protagonista, ruolo che è andato a Miriam Dalmazio. Non rivedremo neanche Carlo Ponti (Gabriele) ed Anna Bellato (Cecilia), mentre Diane Fleri compare nei panni di una ruvida ispettrice francese, molto simile al protagonista. Di seguito l’elenco compelto degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Giallini: Rocco Schiavone

Ernesto D’Argenio: Italo Perron

Massimiliano Caprara: Michele Deruta

Christian Ginepro: Domenico D’Intino

Gino Nardella: Ugo Casella

Alberto Lo Porto: Antonio Scipioni

Francesco Acquaroli: Sebastiano Carucci

Tullio Sorrentino: Fabrizio “Brizio” Marchetti

Mirko Frezza: Furio Lattanzi

Massimo Reale: Alberto Fumagalli

Filippo Dini: Maurizio Baldi

Massimo Olcese: Andrea Costa

Lorenza Indovina: Michela Gambino

Valeria Solarino: Sandra Buccellato

Miriam Dalmazio: Marina

Adamo Dionisi: Enzo Baiocchi

Streaming e tv

Dove vedere Rocco Schiavone 5 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21 su Rai 2 in replica. Non solo tv. Sarà possibile seguirla (o rivederla) in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.