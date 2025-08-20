Rocco Schiavone 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata in replica

Questa sera, 20 agosto 2025, alle ore 21 su Rai 2 va in onda in replica Rocco Schiavone 5, la quinta stagione della fortunata serie tv con protagonista Marco Giallini. Nuovi casi, dunque, per il vicequestore di Aosta sempre tratti dai romanzi e racconti di Antonio Manzini. Ci saranno nuovi livelli di “rotture” per il protagonista? Chissà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella prima puntata della quinta stagione, dal titolo “Il viaggio continua”, Rocco Schiavone si troverà a indagare su un nuovo caso di omicidio, che lo porterà a prendere una decisione sorprendente. Il vicequestore sarà alle prese con i suoi demoni e un cinismo inconfondibile, mentre si adatta sempre più alla vita ad Aosta.

Le anticipazioni della prima puntata rivelano che il personaggio di Marco Giallini sarà pervaso da un profondo senso di solitudine e vuoto. Continuerà a vedere la moglie defunta, morta in un attentato a Roma. Il vicequestore dovrà investigare su un terribile omicidio al confine con la Francia. Il vicequestore, ritornerà al lavoro dopo aver perso un rene a causa di una ferita da arma da fuoco inflitta accidentalmente dall’agente D’Intino nell’ultima puntata della stagione precedente. Verrà ritrovato il cadavere di un uomo sul Monte Bianco, al confine con la Francia. Schiavone si accorgerà subito, grazie agli indizi sulla scena del crimine, che il cadavere è stato spostato. Si scoprirà infatti che il corpo era stato trovato da due tecnici francesi che, impauriti, avevano deciso di trasportarlo in territorio italiano. Il vicequestore tenterà in ogni modo di passare il caso alla collega d’oltralpe.

Rocco Schiavone 5: il cast

Abbiamo visto la trama di Rocco Schiavone 5, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 2? Il cast della serie è stata confermato quasi del tutto: Isabella Ragonese esce di scena e non interpreta più Marina, la defunta moglie del protagonista, ruolo che è andato a Miriam Dalmazio. Non rivedremo neanche Carlo Ponti (Gabriele) ed Anna Bellato (Cecilia), mentre Diane Fleri compare nei panni di una ruvida ispettrice francese, molto simile al protagonista. Di seguito l’elenco compelto degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Giallini: Rocco Schiavone

Ernesto D’Argenio: Italo Perron

Massimiliano Caprara: Michele Deruta

Christian Ginepro: Domenico D’Intino

Gino Nardella: Ugo Casella

Alberto Lo Porto: Antonio Scipioni

Francesco Acquaroli: Sebastiano Carucci

Tullio Sorrentino: Fabrizio “Brizio” Marchetti

Mirko Frezza: Furio Lattanzi

Massimo Reale: Alberto Fumagalli

Filippo Dini: Maurizio Baldi

Massimo Olcese: Andrea Costa

Lorenza Indovina: Michela Gambino

Valeria Solarino: Sandra Buccellato

Miriam Dalmazio: Marina

Adamo Dionisi: Enzo Baiocchi

Streaming e tv

Dove vedere Rocco Schiavone 5 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,20 su Rai 2 in replica. Non solo tv. Sarà possibile seguirla (o rivederla) in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.