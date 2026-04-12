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Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

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di Anton Filippo Ferrari
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Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, domenica 12 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in quattro serate diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio, Roberta, brillante e ambiziosa, è arrivata tra i primi al concorso notarile e ha scelto di tornare nella sua Sorrento, dove l’attendono le zie che l’hanno cresciuta e il fidanzato storico, Stefano. Nello studio del notaio Carrano, che la accoglie come associata, Roberta muove i primi passi tra nuovi colleghi e un’assistente inflessibile. Fuori dallo studio incontra Leda, barista solare e irriverente, e Vito, giovane pescatore con mille lavori sulle spalle. Il suo primo incarico riguarda una misteriosa eredità: una figlia illegittima di cui non si conosce l’identità. Per Roberta, è l’inizio di una nuova vita e di una sfida professionale.

Nel secondo episodio, mentre Roberta è immersa nei preparativi per il suo imminente matrimonio con Stefano, una scoperta inaspettata sconvolge il fragile equilibrio della sua vita. Divisa tra il desiderio di costruire un futuro e la necessità di fare i conti con il passato, Roberta si trova anche a sostenere il suo fidanzato, deciso a lasciarsi alle spalle le attività della sua famiglia per avviare un’attività con Massimo, suo caro amico d’infanzia. Ma dietro l’entusiasmo per il nuovo progetto, si cela una realtà ben diversa da quella che Stefano immagina.

Roberta Valente – Notaio in Sorrento: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Maria Vera Ratti: Roberta
  • Alessio Lapice: Stefano
  • Flavia Gatti: Leda
  • Erasmo Genzini: Vito
  • Adriano Pantaleo: Osvaldo
  • Teresa Del Vecchio: Gina
  • Enzo Casertano: Notaio Carrano
  • Gianni Parisi: Gianni
  • Susy Del Giudice: Irene
  • Rosaria De Cicco: Zia Adele
  • Margherita Di Rauso: Zia Nadia
  • Biagio Musella: Mimmo
  • Giuseppe D’Ambrosio: Attilio
  • Davide Schiavo: Fefè
  • Adriana Savarese: Lucia
  • Fabrizio Serpico: Enrico
  • Antonio Cossia: Pasquale
  • Ivana Maione: Assunta
  • Sebastiano Somma: Capasanta

Streaming e tv

Dove vedere Roberta Valente – Notaio in Sorrento in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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