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Roberta Valente – Notaio in Sorrento: quante puntate, durata e quando finisce

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di Anton Filippo Ferrari
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Roberta Valente – Notaio in Sorrento: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova serie tv in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda 4 puntate (2 episodi a puntata, 8 in totale): la prima domenica 12 aprile 2026; la quarta e ultima – salvo cambi di programma – domenica 3 maggio 2026. Di seguito la programmazione compelta:

  • Prima puntata: domenica 12 aprile 2026
  • Seconda puntata: domenica 19 aprile 2026
  • Terza puntata: domenica 26 aprile 2026
  • Quarta puntata: domenica 3 maggio 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento su Rai 1? Ogni serata sarà composta da due episodi che andranno in onda uno dopo l’altro. La messa in onda è prevista dalle ore 21,30 alle ore 23,40. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – di ogni puntata sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Roberta Valente – Notaio in Sorrento, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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