Chi è Rita Marcotulli, la pianista ospite di Yuman a Sanremo 2022 (Duetti, Cover)

Chi è Rita Marcotulli, ospite di Yuman nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022 di oggi, 4 febbraio, dedicata alle Cover e ai duetti? Si tratta di una delle principali pianiste di musica jazz italiane. Compositrice, accompagna Yuman, vincitore di Sanremo Giovani e tra i Big della 72esima edizione del Festival, nella Cover di My Way di Frank Sinatra. Rita Marcotulli è già salita alcune volte sul palco dell’Ariston, l’ultima nel 2018, anche in quell’occasione nella serata dei duetti, per accompagnare Max Gazzè, in gara con il brano La leggenda di Cristalda e Pizzomunno.

Classe 1959, è nata a Roma. Allieva del Conservatorio Santa Cecilia e del Conservatorio Licinio Refice e sorella della cantante jazz Carla Marcotulli, Rita Marcotulli comincia a suonare professionalmente all’interno di piccoli gruppi negli anni Settanta e successivamente inizia a collaborare con artisti internazionali di primo piano come Chet Baker, Jon Christensen, Palle Danielsson, Billy Cobham, Peter Erskine, Steve Grossman, Joe Henderson, Helène La Barrière, Joe Lovano, Charlie Mariano, Marilyn Mazur, Pat Metheny, Sal Nistico, Michel Portal, Enrico Rava, Dewey Redman, Aldo Romano, Kenny Wheeler, Noa, Norma Winstone e Bobby Solo.

Nel 1987 Rita Marcotulli viene votata Miglior nuovo talento attraverso un sondaggio della rivista Musica Jazz e l’anno seguente si trasferisce in Svezia, dove rimane fino al 1992. Tornata in Italia collabora fra gli altri con Ambrogio Sparagna e Pino Daniele e nel 1996 accompagna Pat Metheny in un’esibizione al Festival di Sanremo.

Più recentemente ha partecipato alla realizzazione del film Basilicata coast to coast, per il quale si è occupata della colonna sonora. Grazie a questo lavoro ha ricevuto il Ciak d’oro nel 2010, il Nastro d’argento alla migliore colonna sonora nello stesso anno, il David di Donatello per il miglior musicista nel 2011 (prima donna in assoluto a ricevere questo riconoscimento) e il Premio Top Jazz 2011 come miglior artista del jazz italiano secondo la rivista Musica Jazz.

Rita Marcottulli nel 2013 è stata membro della giuria di qualità alla 63ª edizione del Festival di Sanremo, condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Come detto è tornata sul palco dell’Ariston nel 2018 per accompagnare Max Gazzè e quest’anno, a Sanremo 2022, accompagna nella serata dei duetti Yuman nella cover di My Way di Frank Sinatra.

Canzoni

Di seguito la discografia di Rita Marcotulli, pianista jazz tra le più importanti d’Italia, ospite a Sanremo 2022.

Night Caller – Label Bleu, 1993

Nauplia – Egea, 1995

Triboh – Polo Sud, 2000

The Light Side of the Moon – Le Chant du Monde, 2006

Concerti del Quirinale di Radio 3 – Rai Trade, 2007

On the Edge of a Perfect Moment – Incipit, 2007

Koiné – Storie di Note, 2007

Zapping – Egea, 2008

Appunti di viaggio – Goodfellas 2008

The Woman Next Door – Label Bleu, 2009

Variazioni su tema – S’ARD, 2011

Basilicata Coast to Coast – Alice Records, 2011

Trio M/E/D, Live Genova Jazz festival 2014, published 2015 da abeatrecords.com