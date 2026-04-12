Racconto di una notte: quante puntate, durata e quando finisce la serie turca su Canale 5

Quante puntate sono previste per Racconto di una notte? La serie, nell’edizione europea, conterà 110 episodi della durata di 45 minuti ciascuno, mentre nella versione originale turca le puntate sono 35 ma da 130′ l’una. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile. Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica a partire dal 12 aprile 2026.

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Racconto di una notte? Come detto la serie turca viene trasmessa in prima visione e in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle ore 21.30 a partire dal 12 aprile 2026. Ogni puntata ha una durata di circa due ore. Tra thriller e drama psicologico, la dizi Bir Gece Masalı si sofferma sulle vicende che riguardano l’ispettore di polizia Mahir Yilmaz, che dopo vent’anni torna nella sua città natale con l’intenzione di vendicare la morte del padre.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.