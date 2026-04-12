Racconto di una notte: il cast (attori e personaggi) della serie turca

Qual è il cast di Racconto di una notte? La serie con protagonista Burak Deniz, già noto al pubblico italiano per aver preso parte alla serie “Another Love”, va in onda in prima serata su Canale 5 ogni domenica dal 12 aprile 2026. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile. Ma vediamo il cast completo.

Burak Deniz, il protagonista maschile di Racconto di una notte, è uno dei volti più noti della serialità turca, amatissimo nel suo Paese e ormai molto conosciuto anche in Europa e nei paesi dove sono stati trasmessi i film e le serie televisive in cui figura. Nella sua carriera ha recitato in molti titoli televisivi ed in Italia ha preso parte alla serie Le fate ignoranti dove interpreta il fotografo giramondo Asaf. Il pubblico italiano lo ricorda anche per la serie Another Love, approdata su Mediaset Infinity. Ha poi recitato anche in Medcezir, remake turco di The O.C., e in Our Story, tratta da Shameless. La protagonista femminile, Burcu Yazgı Coşkun, ha prestato il volto a Bahar da giovane ne La forza di una donna. L’antagonista Gürkan Uygun, turco di origini georgiane, classe 1974, è sia un volto del cinema che della tv del suo Paese.

Nel cast di Racconto di una notte anche Özlem Türkad (Süreyya Yilmaz), Kerem Arslanoglu (Ferman Yilmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yilmaz), Deniz Gürkan (Sare), Pinar Hamzaoglu (Mesude), Nazan Diper (Mavis Dadi), Kenan Bal (Asaf Yilmaz), Rüçhan Çaliskur (Afet Yilmaz), Yildiz Kültür (Ezra Kilimci), Toprak Can Adigüzel (Salih), Eren Vurdem (Selim Allama), Irem Altug (Sevde Yilmaz), Ilayda Aydin (Efsane Yilmaz), Mesut Akusta (Rasit Kara), Kaan Altay Köprülü (Savas), Ecem Çalhan (Sila Haroglu), Aysegül Günay (Handan Erdemir), Tuna Arman (Fatma Narli), Caner Sahin (Ozan Erdemir), Hakan Gerçek (Mustafa Haroglu), Cezmi Baskin (Cabir Haroglu), Yüsra Geyik (Ceylan) e Dogan Bayraktar (Bogaç).

Nella serie appaiono anche Tutku Karadayi, Yüksel Ünal, Ayça Isildar (Havos), Zeynep Nilsu Ergin, Ibrahim Sahin (Metin), e molti altri, inclusi Ekrem Sen, Vahdet Çakar, Bülent Onur, Büsra Alnitemiz, Mehmet Tekin (Il Emniyet Müdürü Muhammed Demir), Suat Sungur, Gökhan Soylu, Bahar Gökçeri, Mustafa Can Sahin, Murat Atam (Bickin Abi) e Kaan Yabas (Melek Yatirimci).

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.