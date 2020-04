Quanto guadagna Laura Pausini: lo stipendio e patrimonio della cantante

Quanto guadagna Laura Pausini: stipendio e patrimonio della cantante

Quanto guadagna Laura Pausini? Qual è il suo patrimonio? In tanti se lo stanno chiedendo sulla cantante che stasera torna in onda su Rai 1 con il suo Stasera Laura – Ho creduto in un sogno, suo concerto andato in scena nel 2014 a Taormina.

Pare che l’artista emiliana, diventata famosa con il singolo “La Solitudine”, sia la cantante più pagata al mondo. Durante la sua strepitosa carriera Laura ha venduto più di 70 milioni di dischi e conquistato ben 225 dischi di platino. Nel 2019 la Pausini, secondo quanto riportato dalla rivista specializzata People With Money, è risultata al primo posto fra le 10 cantanti più pagate al mondo. Ma quanto guadagna Laura Pausini? Pare che l’artista guadagni circa 82 milioni di dollari l’anno, circa 74 milioni di euro.

Nel compilare questa lista la rivista People With Money ha preso in considerazione diversi fattori: le retribuzioni anticipate, la partecipazione agli utili, i residui, il supporto e il lavoro pubblicitario. Secondo la rivista, la cantante avrebbe un patrimonio netto stimato di 245 milioni di dollari.

Tale cifra non è frutto solo degli incassi conquistati con la musica e la tv. La cantante infatti possiede diversi ristoranti e ha lanciato una linea di abbigliamento e accessori tutta sua per bambini e adulti, disponibile su uno store online col suo nome. Insomma uno “stipendio” niente male per Laura Pausini. Di certo strameritato.

