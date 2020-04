Laura Pausini: carriera, vita privata, figlia, marito e stipendio

Questa sera, 21 aprile 2020, Rai 1 manda in onda Stasera Laura – Ho creduto in un sogno, concerto di Laura Pausini del 2014, a cui hanno preso parte diversi ospiti e che ha visto la cantante esibirsi con i suoi grandi successi. Ma qual è la carriera di Laura Pausini? Le canzoni? La vita privata? Tante domande a cui di seguito trovate risposta.

Carriera

Laura Pausini nasce a Faenza il 16 maggio 1974. Ha iniziato la sua carriera nel 1993, vincendo il Festival di Sanremo nella sezione Novità con il brano La solitudine e confermando il successo l’anno seguente classificandosi al terzo posto con il brano Strani amori e risultando la cantante con le maggiori vendite del Festival del 1994.

Raggiunge il mercato discografico internazionale, in numerosi paesi dell’Europa, dell’America del Nord e dell’America Latina, diventando la cantante italiana più nota dagli anni novanta in poi, incidendo brani in spagnolo, portoghese, inglese, francese, catalano e latino e collaborando con Madonna, Phil Collins, Ricky Martin, Luciano Pavarotti, Julio Iglesias, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ennio Morricone e Shakira.

Nel 2010 la nota rivista americana Billboard ha inserito il suo album Similares (simili in italiano) tra i 50 migliori album latini del decennio duemiladieci.

Nel 2006 è stata insignita del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana da Carlo Azeglio Ciampi, mentre nel 2013 del titolo di Ambasciatrice dell’Emilia-Romagna nel mondo.

Le stime di vendita della FIMI e della Rai affermano che la cantante abbia superato i 70 milioni di dischi venduti nel mondo aggiudicandosi 225 dischi di platino. Ha ricevuto numerosi premi, candidature e riconoscimenti tra i più importanti a livello mondiale, vincendo tra questi un Grammy Award e 4 Latin Grammy Awards.

Laura Pausini: vita privata e figlia

Laura Pausini lascia la sua città natale nel 1995, quando si trasferisce a Milano con il suo produttore-manager Alfredo Cerruti jr. La loro relazione dura dal 1993 al 2001. Tra il 2002 e il 2004 è fidanzata con il suo nuovo manager Gabriele Parisi. Dal 22 marzo 2005 ha una relazione con il suo produttore artistico e chitarrista Paolo Carta da cui nel 2013 ha avuto una figlia. La figlia di Laura Pausini si chiama Paola, come il papà. “Io e Paolo siamo felici di annunciare la nascita della nostra piccola Paola – l’annuncio della Pausini nel 2013 -. Il suo nome è l’unione dei nostri nomi e simbolo del nostro amore”. Sono poche, pochissime le immagini della piccola Paola pubblicate dalla mamma da sempre molto attenta alla propria privacy.

Stipendio

Quanto guadagna Laura Pausini? Qual è il suo patrimonio? Pare che l’artista emiliana, diventata famosa con il singolo “La Solitudine”, sia la cantante più pagata al mondo. Durante la sua carriera Laura ha venduto più di 70 milioni di dischi e conquistato ben 225 dischi di platino. Nel 2019 la Pausini è risultata al primo posto fra le 10 cantanti più pagate al mondo nella classifica di People With Money. Ma quanto guadagna Laura Pausini? Pare che l’artista guadagni circa 82 milioni di dollari l’anno, circa 74 milioni di euro.

Nel compilare questa lista People With Money ha preso in considerazione diversi fattori: le retribuzioni anticipate, la partecipazione agli utili, i residui, il supporto e il lavoro pubblicitario. Secondo la rivista, la cantante avrebbe un patrimonio netto stimato di 245 milioni di dollari. Niente male…

Tale cifra non è frutto solo degli incassi conquistati con la musica e la tv. La cantante infatti possiede diversi ristoranti e ha lanciato una linea di abbigliamento e accessori tutta sua per bambini e adulti, disponibile su uno store online col suo nome.

Canzoni

Quali sono le canzoni di Laura Pausini? Di seguito gli album della cantante italiana:

Album in studio

1993 – Laura Pausini

1994 – Laura

1996 – Le cose che vivi

1998 – La mia risposta

2000 – Tra te e il mare

2002 – From the Inside

2004 – Resta in ascolto

2006 – Io canto

2008 – Primavera in anticipo

2011 – Inedito

2015 – Simili

2016 – Laura Xmas

2018 – Fatti sentire

Album dal vivo

2005 – Live in Paris 05

2007 – San Siro 2007

2009 – Laura Live World Tour 09

Raccolte

2001 – The Best of Laura Pausini – E ritorno da te

2013 – 20 – The Greatest Hits

