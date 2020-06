Quanto basta: la trama, di cosa parla il film con Vinicio Marchioni

Questa sera, 30 giugno 2020, Rai 1 propone ai suoi telespettatori Quanto basta, film del 2018 per la regia di Francesco Falaschi. La pellicola vede come protagonisti Luigi Fedele, Vinicio Marchioni e Valeria Solarino. Ma di cosa parla il film? Vediamo qui di seguito la trama di Quanto basta.

Nel film vediamo Arturo (Vinicio Marchioni), chef talentuoso ma non più di successo a causa del suo brutto carattere, che ha finito per rovinargli la carriera ed il futuro. Arturo, infatti, è una persona che non riesce spesso a controllare la sua aggressività, e che è finita per questo motivo anche nei guai per una rissa: lo chef, infatti, per tale ragione si ritrova a dover scontare una pena ai servizi sociali; gli viene chiesto di tenere un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici dove lavora Anna (Valeria Solarino), bellissima psicologa. Tra questi ragazzi c’è Guido (Luigi Fedele), giovane affetto dalla sindrome di Asperger con una grande passione per la cucina. Con lui Arturo ha un approccio molto duro, senza filtri e pietismo. Anche di fronte alla “neurodiversità” del ragazzo Arturo non riesce a mutare il proprio comportamento ma, quando le circostanze lo obbligano ad accompagnarlo in un talent culinario, si andrà a creare un rapporto di amicizia e di fratellanza che cambierà la vita di Arturo e i destini di entrambi.

Abbiamo visto la trama di Quanto basta, di seguito il trailer del film in onda oggi, 30 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 e RaiPlay.it.

