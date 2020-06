Quanto basta: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 1

Questa sera, martedì 30 giugno 2020, in prima serata su Rai 1 va in onda Quanto basta, film del 2018 per la regia di Francesco Falaschi. La pellicola vede come protagonisti Luigi Fedele, Vinicio Marchioni e Valeria Solarino. Ma vediamo tutte le informazioni sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in diretta tv e in streaming.

La trama

Il film racconta la storia di Arturo, talentuoso chef caduto in disgrazia a causa del suo brutto carattere. E’ proprio per via di questo che il cuoco si è reso protagonista di uno spiacevole episodio di aggressione, a seguito del quale gli viene inflitta la pena dei servizi sociali: Arturo dovrà tenere un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici. Qui lavora la bella psicologa Anna e anche Guido, un ragazzo con la sindrome di Asperger e grandi difficoltà nelle relazioni sociali. Guido ha anche un palato e un olfatto assoluto, oltre che un particolare talento per la cucina. La partecipazione di Guido a un contest toscano dove Arturo gli farà da tutor e ritroverà tra i giudici un suo ex amico e rivale ora diventato un vanitoso ed egocentrico chef televisivo. Il viaggio e il concorso saranno un’occasione di incontro tra Guido e Arturo che porterà entrambi a scoprire nuove cose e nuovi punti di vista, a fare i conti con il loro passato e forse qualcosa potrà cambiare per sempre non solo le loro vite, ma anche quella di chi gli sta attorno, riscoprendo sia i valori nei rapporti umani che i veri valori in cucina.

Quanto basta: il cast completo del film

Qui di seguito il cast del film Quanto basta, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Vinicio Marchioni – Arturo

Valeria Solarino – Anna

Luigi Fedele – Guido Sernesi

Nicola Siri – Marinari

Mirko Frezza – Marione

Benedetta Porcaroli – Giulietta

Alessandro Haber – Celso

Gianfranco Gallo – Corradi

Lucia Batassa – nonna di Guido

Giuseppe Laudisa – nonno di Guido

Trailer

Qui di seguito il trailer ufficiale del film, Quanto basta, in onda oggi su Rai 1:

Diretta tv e streaming

Dove vedere Quanto basta? Il film va in onda questa sera – martedì 30 giugno 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Lo Hobbit – La desolazione di Smaug: trama, cast e trailer del film su Tv8 Chicago Fire 7 anticipazioni: la trama della prima puntata | 30 giugno Giustizia a tutti i costi: trama, cast e streaming del film