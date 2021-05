Quando finisce Uomini e donne: la data dell’ultima puntata del 2021

Quando finisce (la data) Uomini e donne 2020-2021? Ve lo diciamo subito: l’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi è prevista per venerdì 28 maggio 2021. Poi spazio alla consueta pausa estiva con appuntamento per la prossima stagione tv. Quest’anno il trono classico si è unito all’over e in studio sono stati presenti tronisti accanto a dame e cavalieri. I tronisti della stagione 2020-2021 sono stati: Davide Donadei, Sophie Codegoni, Gianluca De Matteis, Jessica Antonini, Samantha Curcio, Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny.

Streaming e tv

Abbiamo visto quando finisce (data ultima puntata) Uomini e Donne 2020-2021, ma dove vedere le puntate in streaming? La trasmissione cult di Canale 5 va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45. Canale 5 è disponibile in chiaro al tasto 5 del telecomando sul digitale terrestre, oltre che in HD al canale 505. La rete ammiraglia Mediaset è visibile anche sulla piattaforma Tivusat e su Sky al canale 105 del decoder. È possibile vedere Uomini e Donne anche in streaming, per chi a quell’ora non fosse comodamente a casa. Il live di Canale 5 è infatti sempre disponibile sulla piattaforma Mediaset Play, il servizio gratuito disponibile per pc, smartphone e tablet. Sempre grazie a Mediaset Play è possibile rivedere in qualsiasi momento tutti i contenuti di Canale 5 grazie alla funzione on demand. Sulla piattaforma, inoltre, non c’è solo lo streaming in diretta. Subito dopo la messa in onda, infatti, vengono pubblicati contenuti esclusivi, interviste e anche le puntate intere. A disposizione degli appassionati c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude i contenuti di tutti i programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e Donne.