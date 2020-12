Prima della Scala 2020, il cast di A riveder le stelle

PRIMA SCALA 2020 CAST – Oggi, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 17 va in scena la prima della Scala 2020, il Sant’Ambrogio più inedito della storia. Prevista la messa in scena di A riveder le stelle: un’ampia carrellata di brani che ripercorrono la storia dell’opera, non solo italiana, per la registrazione dei quali sono stati coinvolti ben 24 tra i massimi interpreti della scena lirica internazionale.

Ma qual è il cast della prima della Scala 2020 (A riveder le stelle)? La locandina di A riveder le stelle è prestigiosissima. Annovera soprani come Lisette Oropesa, Kristine Opolais, Rosa Feola, Aleksandra Kurzak, Eleonora Buratto, Sonya Joncheva e Marina Rebeka e mezzosoprani come Elina Garanca e Marianne Crebassa. Tra i tenori: Juan Diego Flórez, Francesco Meli, Benjamin Bernheim, Vittorio Grigolo, Piotr Beczala e Roberto Alagna. Poi il gruppo dei baritoni, con Luca Salsi, Carlos Alvarez, la rivelazione degli ultimi anni Ludovic Tézier e il sempre carismatico Placido Domingo. Da segnalare l’assenza di Jonas Kaufmann, il tenore del momento, che ha dovuto dare forfait per ragioni di salute.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di A riveder le stelle (la prima della Scala 2020), ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre) a partire dalle ore 16,45. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming sulla piattaforma gratuita della Rai RaiPlay.it che permette di seguire tutti i programmi della tv di stato tramite pc, tablet e smartphone. RaiPlay è accessibile sia da PC, tramite un qualunque browser web, sia da smartphone e tablet. In questo secondo caso è necessario scaricare sul proprio dispositivo l’app ufficiale della piattaforma, disponibile gratuitamente sull’App Store per iPhone e iPad e sul Google Play Store per i dispositivi Android. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere la prima della Scala 2020 (A riveder le stelle) grazie alla funzione on demand. Oltre che in tv e live streaming la prima della Scala 2020 la si potrà seguire via radio: Radio 3, sempre a partire dalle ore 16,45.

Potrebbero interessarti Prima della Scala 2020, il programma: i brani di A riveder le stelle Retroscena: Cosa c’è dietro l’addio di Ficarra e Picone a Striscia la Notizia Prima della Scala 2020 streaming e diretta tv: dove vedere A riveder le stelle