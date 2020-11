Preferisco il Paradiso streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, martedì 3 novembre 2020, per ricordare Gigi Proietti – morto ieri, 2 novembre, giorno del suo 80esimo compleanno – Rai 1 manda in onda alle ore 21,20 Preferisco il Paradiso, una miniserie televisiva in due puntate (oggi verrà unificata in un’unica puntata), basata sulla biografia di Filippo Neri, andata in onda su Rai 1 il 20 e il 21 settembre 2010. Ma dove vedere Preferisco il Paradiso in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 3 novembre 2020 – alle ore 21,20 in chiaro, gratis, su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

Preferisco il Paradiso in live streaming

Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Inoltre su RaiPlay è online “Addio al Maestro”, l’omaggio della piattaforma Rai a Gigi Proietti, scomparso all’età di 80 anni. Tra le fiction che il suo pubblico potrà rivedere su RaiPlay tutte le stagioni de “Il Maresciallo Rocca” e “Una pallottola nel cuore” oltre che “Mai storie d’amore in cucina”, “L’ultimo Papa re” e “Italian Restaurant” dell’Archivio Teche. Tra i film su RaiPlay “Febbre da Cavallo”, “Tutti al mare”, “La Tosca”, “L’eredità Ferramonti”, “Gli ordini sono ordini”, mentre tra i contenuti delle Teche Rai sono disponibili “Fatti e fattacci”, “Attore e amore mio”, “Sabato sera dalle nove alle dieci”, Giochiamo al varieté”, “Il circolo Pickwick”. Infine, una collezione di video con interviste e partecipazioni televisive del grande artista.

