Questa sera, lunedì 24 agosto 2020, va in onda la miniserie Pietro Mennea – La freccia del Sud, un prodotto televisivo andato in onda per la prima volta a marzo 2015 e che torna ad intrattenere il pubblico della Rai anche durante l’estate 2020. Ideata e diretta da Ricky Tognazzi, la serie racconta la storia vera dell’atleta olimpionico Pietro Mennea, liberamente tratta dal libro “La grande corsa” scritto dal pugno del velocista. Le riprese sono state effettuate a Casamassima, Barletta, Bisceglie, Bari, Formia e Repubblica Ceca. La prima volta che la miniserie è andata in onda, nel 2015, era divisa in due puntate. Questa sera invece la Rai ha accorpato i due episodi per cui andrà in onda in una sola serata.

Pietro Mennea, chi era: la trama e la storia vera

Questa serie televisiva ripercorre la carriera del grande Pietro Mennea, in particolare prima della semifinale dei 100 metri piani di Mosca 1980. La storia narrata quindi parte dagli albori, gli inizi con l’AVIS Barletta, le primissime gare nazionali a Termoli dov’è stato adocchiato da Carlo Vittori, gli allenamenti poi a Formia, il bronzo vinto a Monaco nel 1972, la successiva delusione di Montreal nel 1976 e poi il record mondiale dei 200 metri piani e l’amore per Manuela. Come inizia la miniserie? Michele Riondino interpreta l’amato velocista. Siamo alle Olimpiadi di Mosca, correva l’anno 1980 e Pietro Mennea è ai blocchi di partenza. In quel momento, tutta la sua vita gli scorre davanti agli occhi, si vede a scuola da bambino, quando aiutava il padre Salvatore e correva già più veloce di tutti gli altri. Oppure quando vide per la prima volta in tv Tommie Smith alzare al cielo il pugno chiuso sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi del 1968: già allora aveva capito quale fosse il suo destino.

La storia vera di Pietro Mennea: chi era e quando è arrivato il successo

Il cast della miniserie

Chi vediamo nel cast della miniserie? Ad interpretare il protagonista Pietro Mennea è Michele Riondino (Il giovane Montalbano, La freccia nera, La mossa del cavallo). Al suo fianco vediamo Luca Barbareschi che interpreta Carlo Vittori, mentre Elena Radonicich è Manuela Olivieri. Gianmarco Tognazzi interpreta Masi, Lunetta Savino invece è Vincenzina Mennea, mentre Nicola Rignanese è Salvatore Mennea. E ancora vediamo Dario Cola che interpreta Luigi Mennea, Alice Bellagamba è Carlotta, Jerry Mastrodomenico è Francisco Lojacono. Fabrizio Traversa è Roberto, mentre Emanuele Montagna è Autorino.

Nel cast vediamo anche Paolo Giangrasso, Daniele Foresi, Gian Marco Pellecchia, Guglielmo Pinelli, Filippo Dini, Marius Bizau, Federico Ceci, Angelo Corelli, Maria Sole Corelli, Pierluigi Elia.

Dove vedere la miniserie in tv e in streaming

Dove vedere Pietro Mennea in tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda oggi – 24 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.

