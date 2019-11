Pezzi unici: trama e anticipazioni della prima puntata del 17 novembre su Rai 1

Inizia stasera, domenica 17 novembre 2019, Pezzi unici, la nuova fiction di Rai 1 con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello. Una crime story dalla trama avvincente con un cast d’eccezione per la serie in sei puntate con la regia di Cinzia TH Torrini.

Protagonista della storia è Vanni, un artigiano fiorentino, maestro della lavorazione del legno. La bottega che porta il suo nome è molto rinomata e si tratta di un lascito che la sua famiglia si tramanda da generazioni. L’uomo, dal carattere scorbutico, deve fare i conti con il dramma della scomparsa del figlio, Lorenzo, apparentemente morto suicida.

Il ragazzo, secondo la trama di Pezzi unici, era finito nel vortice della droga, ma ultimamente sembrava esserne uscito, tanto che stava tenendo un corso di artigianato in una casa famiglia. Suoi allievi erano cinque giovani problematici. Dopo la morte di Lorenzo, Vanni decide di proseguire il progetto del figlio, che si chiamava Pezzi unici, per dare una speranza di riscatto a quei ragazzi.

Con il passare del tempo, il personaggio interpretato da Sergio Castellitto capisce che che molto probabilmente non si è trattato di suicidio, e prova a indagare per scoprire la verità. È convinto infatti che i suoi cinque ragazzi sappiano qualcosa, ma non vogliano parlare.

Ecco la trama completa e le anticipazioni della prima puntata della fiction Pezzi unici, su Rai 1 stasera 17 novembre 2019 dalle 21.20.

Pezzi unici: la trama della prima puntata

Vanni è un artigiano fiorentino molto stimato, anche se dal carattere rude. Trascorre gran parte della giornata nella sua bottega, assecondato da sua moglie Chiara. Con la morte del figlio Lorenzo, suicidatosi in una notte di pioggia dopo aver dato a Vanni un appuntamento a cui non si è mai presentato, la sua famiglia si disintegra.

Per il noto artigiano, secondo la trama di Pezzi unici, tutto precipita: Chiara decide di abbandonarlo, perché pensa che l’uomo sia stato indifferente verso la sofferenza del figlio. Vanni non reagisce, e neppure il fabbro Marcello, suo amico e vicino di bottega, riesce a scuoterlo.

A cambiare la sua vita, sarà allora il destino. Lorenzo, prima di morire, era uscito dal tunnel della droga e aveva iniziato a tenere un corso di artigianato in una casa famiglia. L’ambizioso progetto, dal nome Pezzi unici, si era fermato dopo la morte del giovane.

Per Jess, Erika, Valentina, Lapo e Elia, gli allievi problematici di Pezzi unici, quel corso era l’unica speranza di riscatto. Dopo le iniziale resistenze, Vanni decide di portare avanti il lavoro del figlio, a patto che il corso si svolga nella sua bottega.

In questo modo, secondo la trama di Pezzi unici, il protagonista della fiction spera di scoprire qualcosa in più sulla morte di Lorenzo. Con il tempo si convince che non si sia trattato di suicidio, e che quei cinque ragazzi sappiano la verità, ma loro si rifiutano di parlare.

Se dunque Lorenzo fosse stato ucciso? Appuntamento con la prima puntata di Pezzi unici stasera, 17 novembre 2019 su Rai 1 dalle 21.20.