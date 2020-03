Pechino Express 2020, le anticipazioni della quarta puntata

PECHINO EXPRESS ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 3 marzo 2020, torna Pechino Express, il popolare adventure game di Rai 2 giunto alla quarta puntata di questa nuova edizione (l’ottava). Come sempre l’affiatamento tra i concorrenti, le sfide e la scoperta di luoghi e culture distanti sono le carte vincenti di questa trasmissione, condotta anche quest’anno da Costantino della Gherardesca.

Dieci le coppie al via, sette quelle rimaste dopo le prime tre puntate (eliminati: Padre e figlia, I guaglioni e I palermitani). Da segnalare poi il ritiro di Asia Argento e la “scomparsa” della coppia de “Le figlie d’arte”. Vera Gemma infatti è andata a formare una nuova coppia con l’ex guaglione, Gennaro Lillio: I sopravvissuti.

Ma quali sono le anticipazioni della quarta puntata di stasera, 3 marzo 2020? Appuntamento su Rai 2 a partire dalle 21.20.

Pechino Express 2020 quarta puntata: anticipazioni

La quarta puntata di Pechino Express vedrà le coppie in gara correre per le vie di Bangkok: partiranno da Wat Suthat Thepwararam fino al tempio di Wat Benchamabophit. I viaggiatori si muoveranno quindi nel dedalo di strade della straordinaria metropoli asiatica, conosciuta anche come la Città degli Angeli, con oltre 8 milioni di abitanti, luogo dove le antiche tradizioni si fondono con lo stile più contemporaneo e tecnologico, dove altissimi grattacieli si ergono accanto gli antichi templi. A metà percorso due coppie accederanno alla prova immunità. La vincitrice avrà il lasciapassare diretto per la Cina.

La scorsa puntata era terminata con una accesa lite tra Vera Gemma e Soleil, ex volto di Uomini e donne e ex naufraga de L’Isola dei famosi. Il litigio proseguirà anche oggi?

Come da tradizione, i concorrenti dovranno affrontare prove al limite del proibitivo, cercare passaggi e alloggi gratuiti. Non mancheranno momenti di difficoltà e sconforto, ma anche scene divertenti, esilaranti e commoventi.

Come le precedenti, la quarta tappa di Pechino Express 2020 si concluderà con la classifica finale. Costantino Della Gherardesca svelerà l’ordine di arrivo delle coppie e la coppia vincitrice dovrà scegliere quale coppia eliminare tra quelle che si sono piazzate nelle ultime posizioni della classifica. Dopo due tappe eliminatorie, lo sarà anche quella di questa sera?

Le coppie in gara oggi

Di seguito le coppie in gara oggi, 3 marzo 2020, a Pechino Express 8:

Potrebbero interessarti Cinquanta sfumature di nero: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5 Wat Benchamabophit, il tempio della quarta tappa di Pechino Express 2020 Wat Suthat Thepwararam, la quarta tappa di Pechino Express 2020: dove si trova il tempio

Abbiamo visto le anticipazioni sulla terza puntata di Pechino Express 2020 – Le stagioni dell’oriente. Ora non ci resta che goderci lo spettacolo: appuntamento davanti alla tv (Rai 2) alle 21,20.

Dove vedere Pechino Express 2020 in streaming

Il programma di Costantino della Gherardesca va in onda, come detto, su Rai 2 a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it.