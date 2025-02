Paura di me: il significato del testo della canzone di IAMOLLIE (Lunita Kessisoglu) presentata a Sanremo 2025

Qual è il significato del testo di Paura di me, la canzone di IAMOLLIE (Lunita Kessisoglu) presentata a Sanremo 2025 con il padre Paolo? Prodotto da Canova e pubblicato da Sony Music Italy (Columbia Records Italy), il singolo affronta il tema della comunicazione tra genitori e figli. Scritto da Paolo Kessisoglu, Lunita Kessisoglu, Michele Canova Iorfida, Vincenzo Colella, Leonardo Zaccaria e Simone Sacchi, “Paura di Me” rappresenta un dialogo tra un padre e una figlia, mettendo in evidenza le difficoltà di comprensione reciproca e la necessità di comunicare le proprie emozioni.

Il testo esprime il senso di inadeguatezza spesso provato dai genitori nel tentativo di supportare i propri figli nei momenti difficili e la sfida, per i ragazzi, di spiegare le proprie sofferenze. Sottolinea l’importanza della vicinanza e della presenza silenziosa, rappresentata dal verso “rimanere qui con te, sdraiato fuori dalla tua porta a fare il buttafuori dei tuoi incubi”. All’interno del brano si ripete più volte la frase ‘Poi ne usciamo’, ribadendo il desiderio di trovare un punto d’incontro e la volontà di superare insieme le difficoltà.

Streaming e tv

