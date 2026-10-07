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Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della prima puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della prima puntata, 7 ottobre

Questa sera, mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Patù, la passione delle idee, la nuova trasmissione condotta da Roberto Inciocchi. Politica, attualità italiana e fatti internazionali raccontati con un linguaggio semplice e diretto, grazie al contributo di inviati e corrispondenti. Reportage, servizi, grafiche e immagini approfondiscono le notizie dando spazio anche alle storie delle persone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Patù è un piccolo comune salentino. Un pezzo d’Italia al confine della terra, simbolo di tradizione, riti e miti. Una parte per il tutto: l’Italia. “Patù’” racconta la storia di popoli e culture che per millenni si sono incrociati. Patù è in dialetto il greco pathos, che significa passione, emozione intensa. Quella che si cerca e si prova nel raccontare la politica, la realtà italiana e i fatti internazionali con il contributo degli inviati e dei corrispondenti Rai sul campo.

Con un linguaggio semplice e comprensibile a tutti – con l’aiuto di maxischermi, grafiche e clip – l’attualità e la cronaca verranno affrontate anche attraverso reportage e servizi che apriranno finestre sulla vita e le storie delle persone. Non mancheranno approfondimenti su forme e linguaggi dell’era digitale e ospiti di primo piano per analizzare i fatti, con l’obiettivo è quello di offrire un racconto corale del mondo e un’informazione autorevole, approfondita e veloce.

Streaming e tv

Dove vedere Patù, la passione delle idee in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 7 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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