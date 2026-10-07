Patù, la passione delle idee: anticipazioni e ospiti della prima puntata, 7 ottobre

Questa sera, mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Patù, la passione delle idee, la nuova trasmissione condotta da Roberto Inciocchi. Politica, attualità italiana e fatti internazionali raccontati con un linguaggio semplice e diretto, grazie al contributo di inviati e corrispondenti. Reportage, servizi, grafiche e immagini approfondiscono le notizie dando spazio anche alle storie delle persone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Patù è un piccolo comune salentino. Un pezzo d’Italia al confine della terra, simbolo di tradizione, riti e miti. Una parte per il tutto: l’Italia. “Patù’” racconta la storia di popoli e culture che per millenni si sono incrociati. Patù è in dialetto il greco pathos, che significa passione, emozione intensa. Quella che si cerca e si prova nel raccontare la politica, la realtà italiana e i fatti internazionali con il contributo degli inviati e dei corrispondenti Rai sul campo.

Con un linguaggio semplice e comprensibile a tutti – con l’aiuto di maxischermi, grafiche e clip – l’attualità e la cronaca verranno affrontate anche attraverso reportage e servizi che apriranno finestre sulla vita e le storie delle persone. Non mancheranno approfondimenti su forme e linguaggi dell’era digitale e ospiti di primo piano per analizzare i fatti, con l’obiettivo è quello di offrire un racconto corale del mondo e un’informazione autorevole, approfondita e veloce.

Streaming e tv

Dove vedere Patù, la passione delle idee in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 7 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.