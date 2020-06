Paradiso amaro: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5

Questa sera, mercoledì 17 giugno 2020, in prima serata su Canale 5 va in onda Paradiso amaro, film del 2011 per la regia di Alexander Payne. La pellicola, tratta dall’omonimo romanzo di Kaui Hart Hemmings, vede come protagonista George Clooney.

Paradiso amaro film: trama

Matt King, marito indifferente e padre di due bambine, più che alla famiglia si è sempre dedicato alla sua carriera di avvocato e alla cura degli interessi economici derivanti dalla moltitudine di proprietà terriere alle Hawaii. Dopo che un incidente in barca nei pressi di Waikiki riduce la moglie in coma irreversibile, Matt scopre che la donna per anni ha condotto una doppia vita, tenendo in piedi una relazione con Brian, un venditore di immobili, residente nell’isola di Kauai. Intenzionato a conoscere il rivale, Matt decide di mettersi in viaggio insieme alle due figlie per recarsi dall’altro lato dell’arcipelago. Grazie al viaggio, l’avvocato rivaluterà tutto il passato rivoluzionando l’ordine delle sue priorità.

Paradiso amaro film: cast

Qui di seguito il cast della pellicola al completo, con attori e rispettivi personaggi interpretati:

George Clooney – Matt King

Shailene Woodley – Alexandra King

Amara Miller – Scottie King

Nick Krause – Sid

Beau Bridges – cugino Hugh

Judy Greer – Julie Speer

Matthew Lillard – Brian Speer

Robert Forster – Scott Thorson

Barbara Lee Southern – Alice Thorson

Patricia Hastie – Elizabeth Thorson King

Scott Michael Morgan – Barry Thorson

Mary Birdsong – Kai Mitchell

Rob Huebel – Mark Mitchell

Grace A. Cruz – maestra di Scottie

Kim Gennaula – consulente scolastica

Karen Kuioka Hironaga – Barb Higgins

Carmen Kaichi – Lani Higgins

Kaui Hart Hemmings – segretaria di Matt

Matt Corboy – cugino Ralph

Matt Esecson – cugino Hal

Michael Ontkean – cugino Milo

Stanton Johnston – cugino Stan

Jonathan McManus – cugino Six

Hugh Foster – cugino Wink

Tiare R. Finney – cugina Connie

Tom McTigue – cugino Dave

Milt Kogan – dottor Johnston

Laird Hamilton – Troy Cook

Aileen Arnold – sorvegliante del dormitorio

Esther Kang – compagna di stanza di Alexandra

Melissa Kim – amica ubriaca di Alexandra

Celia Kenney – Reina

Matt Reese – Buzz

Zoel Turnbull – impiegato dell’hotel

Linda Rose Herman – psicologa dell’ospedale

Paradiso amaro film: trailer

Ecco il trailer ufficiale del film:

Paradiso amaro film: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film Paradiso amaro? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, mercoledì 17 giugno 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: il film è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

