Chi è Paola Di Benedetto, conduttrice del PrimaFestival Sanremo 2022: età, carriera, fidanzato, Instagram, vita privata

Chi è Paola Di Benedetto, conduttrice del PrimaFestival Sanremo 2022 insieme a Roberta Capua e Ciro Priello? Modella, speaker radiofonica e conduttrice, quest’anno ha presentato l’Hot Factor, il segmento successivo ad ogni puntata di X Factor, dimostrando spigliatezza e garbo. Uno dei volti nuovi della tv italiana, lavora in radio a RTL 102.5 e ha già preso parte a importanti reality come il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi. Ora per lei la grande occasione del PrimaFestival, in onda su Rai 1 dal 29 gennaio al 5 febbraio 2022, per scoprire tutte le curiosità e le anteprime su Sanremo 2022. Appuntamento nella striscia quotidiana dalle 20.35 alle 20.45. Ma chi è Paola Di Benedetto, qual è la sua carriera, l’età, il fidanzato, il profilo Instagram? Scopriamolo insieme.

Età, carriera, lavoro, biografia, Grande Fratello, Isola dei famosi, Rtl, Ciao Darwin

La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia a soli 17 anni. Nata a Vicenza da genitori siciliani, conquista tutti con la sua bellezza mediterranea e un sorriso che ammalia. Influencer e modella, è una spigliatissima speaker di Rtl 102.5. La sua età è 26 anni, è nata infatti l’8 gennaio 1995. È arrivata seconda a Miss Vicenza e ha partecipato a Miss Grand Prix Veneto, vincendo il titolo di Miss Antenna 3 e Model Girl. Partecipa nel 2006 alle selezioni di Miss Italia. Inizia così la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Diventa Madre Natura a Ciao Darwin 7, successivamente, entra nel cast di ballerine di Colorado dove viene eletta Miss Colorado. Nel gennaio 2018 Paola Di Benedetto è naufraga all’Isola dei Famosi.

Influencer, veste i panni di opinionista – insieme a Marina La Rosa e Aurora Ramazzotti – a Mai Dire Talk, il programma della Gialappa’s band. Su Italia 1 è una delle opinioniste del programma Mai Dire Talk e ospite in molti talk Mediaset. Nel 2020 prende parte alla quarta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini, uscendone vincitrice con il 56% delle preferenze contro Paolo Ciavarro, decidendo di devolvere l’intero montepremi di 100mila euro in beneficenza a Mediafriends per sostenere la lotta al Covid. A novembre del 2020 pubblica il suo primo libro edito da Mondadori Rizzoli, Se ci credi. Ci vogliono testa e cuore. Dal 2021 è speaker di Rtl e il 31 agosto ha presentato la tanto attesa Power Hits Estate dall’Arena di Verona, incoronando vincitore Marco Mengoni.

Vita privata: fidanzato, Federico Rossi, Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privaa, sappiamo he ha avuto diversi fidanzati vip. Per tre anni e mezzo con il calciatore del Vicenza Matteo Gentili. La fine della loro storia è stata al centro di molte discussioni poiché secondo Paola i due si sarebbero lasciati ben prima della sua partecipazione all’Isola dei famosi, dove la bellissima Paola si è avvicinata molto a Francesco Monte. Lei ha comunque ribadito che prima dell’avventura sull’isola la storia era finita da un pezzo. Al momento dovrebbe essere single. Il suo ex più celebre è Federico Rossi, componente del duo musicale Benji & Fede.

I due hanno raccontato di aver avuto una sorta di colpo di fulmine anche se è stata Paola a “provarci” per prima con Fede, scrivendogli su Instagram. Ma poco tempo dopo i due si lasciano, a quanto pare Federico avrebbe mancato di rispetto alla bella influencer che ha annunciato la fine della relazione su Instagram. Nell’autunno dello stesso anno, però, i due tornano insieme. Paola Di Benedetto entra poi nella casa del Grande Fratello Vip, vince la competizione e afferma che durante la permanenza nella casa ha sentito la forte mancanza del suo fidanzato.

Durante un’intervista congiunta con Federico nel salotto di Silvia Toffanin, ha ammesso che durante la crisi e la depressione di Fede lei lo avrebbe lasciato perché lui non era più la persona di cui lei si era innamorata. Tuttavia quando Federico si è trovato in difficoltà con problemi di alcool è stata proprio lei a ricontattarlo e darle il suo aiuto.

Dopo la fine della relazione con Federico Rossi, da alcune indiscrezioni, Paola di Benedetto avrebbe frequentato Stefano De Martino. I due sarebbero stati visti in diverse occasioni insieme e lei è stata ospite di Stefano in barca sia con amici che da sola. Tuttavia in una recente intervista la stessa Paola ha smentito la relazione con De Martino dicendo: Al momento non è in programma nessuna relazione, nel senso che non ho questa fretta di innamorarmi o di cercare la persona giusta. È anche vero che ho 26, che insomma vorrei godermi la vita com’è giusto che sia, come tutti devono fare a prescindere. Quindi stiamo a vedere. Paola di Benedetto ha dichiarato di essersi sottoposta all’età di 20 anni a un intervento di rinoplastica perché non si sentiva a suo agio con il naso che aveva. Su Instagram è una delle influencer più seguite con oltre un milione 700mila follower.