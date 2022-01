PrimaFestival Sanremo 2022: conduttori, quante puntate, orario, quando inizia, a che ora, ospiti, durata, streaming, Rai 1

Il PrimaFestival è la striscia quotidiana in onda su Rai 1 che anticipa l’inizio delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022, condotto per il terzo anno consecutivo da Amadeus, e in programma dal 1 al 5 febbraio. Un appuntamento della durata di circa 10 minuti quello con il PrimaFestival 2022, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1, che ci accompagnerà da una settimana circa prima dell’inizio della 72esima edizione fino alla finalissima di sabato 5 febbraio. Ma chi sono i conduttori e gli ospiti di PrimaFestival Sanremo 2022? Ecco tutte le informazioni.

Conduttori

I conduttori del Prima Festival 2022 sono Ciro Priello, Paola Di Benedetto e Roberta Capua. Un terzetto inedito e variegato, con due presenze femminili e una maschile. Ci accompagneranno da sabato 29 gennaio fino a sabato 5 febbraio 2022, serata finale della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Si inizia dunque una settimana prima del via ufficiale a Sanremo 2022, per raccogliere anteprime, indiscrezioni e curiosità sulla kermesse. Non mancheranno divertenti sketch e siparietti tra i conduttori del PrimaFestival e i cantanti in gara, alle prese con le prove, e con lo stesso Amadeus. Un trio inedito alla conduzione, dopo quello che lo scorso anno ha visto protagonisti Giovanna Civitillo, Valeria Graci e Giovanni Vernia.

Ma vediamo meglio chi sono i tre conduttori di quest’anno. Risate assicurate con Ciro Priello, volto di punta dei The Jackal, i popolarissimi youtuber napoletani. Ciro si è ormai fatto conoscere dal grande pubblico anche come “solista”, dopo aver partecipato e vinto lo scorso anno a LOL, lo show rivelazione di Prime Video. I telespettatori di Rai 1 lo hanno apprezzato anche nel programma di Carlo Conti Tale e Quale Show. Roberta Capua è una signora della televisione che merita questa vetrina. Dopo un periodo di oblio dai grandi palcoscenici del piccolo schermo, era tornata lo scorso anno a Estate in diretta su Rai 1 con Gianluca Semprini.

Infine Paolo Di Benedetto è uno spigliatissima conduttrice radiofonica di RTL 102.5, in rampa di lancio anche come volto tv: ha prima partecipato a Ciao Darwin come Madre Natura e poi ha fatto parte del cast dei vipponi nella quarta edizione del Grande Fratello Vip. Già modella, ha preso parte all’Isola dei Famosi 2018 e quest’anno ha condotto l’Hot Factor, la striscia subito dopo i live di X Factor.

PrimaFestival 2022: orario, durata, quante puntate

La striscia di anteprima di Sanremo 2022 va in onda dunque dal 29 gennaio al 5 febbraio 2022, su Rai 1 dalle 20.35 alle 20.45. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan del Festival della durata di circa 10 minuti, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1. Un modo per scoprire anteprime, momenti esilaranti, sketch comici e chicche esclusive. Si tratta di uno spazio importante anche per lo sponsor del Festival che può così mettersi in mostra in una fascia oraria molto pregiata. Lo scorso anno si era valutata l’idea di eliminare il PrimaFestival e far partire la kermesse subito dopo il Tg1, ma evidentemente non sarà così e potremo gustarci il PrimaFestival Sanremo 2022.

PrimaFestival Sanremo: la storia

Il PrimaFestival è ormai una tradizione, sebbene recente: è dal 2017, infatti, che va in onda prima dell’inizio di ogni serata e subito dopo l’edizione della sera del Tg1, la quotidiana striscia di anteprima con interviste, anticipazioni e gag. Nel 2017, il programma è stato condotto da Federico Russo, Tess Masazza e Herbert Ballerina dalla Sala Biribissi del Casinò di Sanremo; nel 2018 la conduzione è stata a due: Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto. Dal 2019, la striscia si sposta sul red carpet del Teatro Ariston e la conduzione è passata a Simone Montedoro e Anna Ferzetti. Nel 2020, i conduttori sono tornati a essere in tre: Ema Stokholma e Gigi e Ross. Un anno fa, direttamente dal Teatro Ariston, la conduzione è stata affidata a Giovanna Civitillo (moglie di Amadeus), Valeria Graci e Giovanni Vernia.

Streaming e tv

Dove vedere PrimaFestival Sanremo 2022 in diretta tv e live streaming? L’anteprima al Festival, come detto, va in onda da sabato 29 gennaio 2022 alle ore 21,35 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere lo show in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.