Oggi, venerdì 5 giugno 2020, alle ore 21,20 (circa) su Rai 3 va in onda il film di Paolo Virzì, Notti magiche. Pellicola del 2018 che racconta la vita di tre aspiranti sceneggiatori sospettati dell’omicidio di un produttore (precipitato nel Tevere con la sua auto) con la cornice narrativa, scandita dalla hit di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato (“Notti magiche”), è quella delle partite dei Mondiali del 1990. Ma qual è il cast completo di Notti magiche? Di seguito l’elenco degli attori del film con i rispettivi ruoli:

Mauro Lamantia: Antonino Scordia

Giovanni Toscano: Luciano Ambrogi

Irene Vetere: Eugenia Malaspina

Roberto Herlitzka: Fulvio Zappellini

Giancarlo Giannini: Leandro Saponaro

Ornella Muti: Federica

Annalisa Arena: Katia

Giulio Scarpati: Salvatore Malaspina

Marina Rocco: Giusy Fusacchia

Giulio Berruti: Max Andrei

Paolo Sassanelli: Capitano

Paolo Bonacelli: Ennio

Jalil Lespert: Jean Claude Bernard

Eliana Miglio: signora Malaspina

Andrea Roncato: Fosco

Simona Marchini: Sig.ra Saponaro

Eugenio Marinelli: Gianfranco l’autista

Ludovica Modugno: L’avvocatessa

Regista: Paolo Virzì

Casa di produzione: Rai Cinema

Fotografia: Vladan Radovic

Sceneggiatura: Paolo Virzì, Francesca Archibugi, Francesco Piccolo

Produttore: Marco Belardi, Ivan Fiorini

Notti magiche: curiosità

Il film Notti magiche (di cui qui sopra vedete il cast) è uscito nei cinema italiani l’8 novembre del 2018. Nel primo fine settimana di programmazione ha incassato 657.387 euro. L’incasso totale è stato invece di 1.241.806 euro.

I film di Paolo Virzì

Di seguito l’elenco dei film girati dal regista di Notti Magiche, Paolo Virzì: La bella vita (1994), Ferie d’agosto (1996), Ovosodo (1997), Baci e abbracci (1999), My Name Is Tanino (2002), Caterina va in città (2003), N – Io e Napoleone (2006), Tutta la vita davanti (2008), La prima cosa bella (2010), Tutti i santi giorni (2012), Il capitale umano (2014), La pazza gioia (2016), Ella & John – The Leisure Seeker (2017) e Notti magiche (2018).

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Notti magiche, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming il film? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile vederlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione (si può effettuare via mail o social network), RaiPlay.it.

