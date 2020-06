Notti magiche: trama, cast, trailer e streaming del film

Questa sera, venerdì 5 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Notti magiche, film del 2018 diretto da Paolo Virzì, con protagonisti Mauro Lamantia, Giovanni Toscano e Irene Vetere. Ma di cosa parla? Qual è la trama di Notti magiche? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La sera del 3 luglio 1990, mentre allo stadio San Paolo di Napoli si consuma una delle più cocenti delusioni sportive che hanno segnato l’epopea del calcio italiano (la sconfitta dell’Italia nella semifinale mondiale, ai rigori, contro l’Argentina di Maradona), a Roma l’auto di Leandro Saponaro, un produttore cinematografico sull’orlo della bancarotta precipita nel Tevere. I principali sospettati dell’omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori, finalisti del premio Solinas: nel corso di una notte in caserma viene ripercorso il loro viaggio trepidante, sentimentale e ironico nello splendore e nelle miserie di una gloriosa stagione del cinema italiano ormai al tramonto. La cornice narrativa, scandita dalla hit di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato (“Notti magiche”), è quella dei Mondiali del 1990, con le partite che determinano l’alternanza dei giorni e delle notti, e le telecronache della Rai che si trasformano nella colonna sonora alternativa di una commedia a tinte gialle.

Notti magiche: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Notti Magiche, ma qual è il cast completo del film di Paolo Virzì? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Mauro Lamantia: Antonino Scordia

Giovanni Toscano: Luciano Ambrogi

Irene Vetere: Eugenia Malaspina

Roberto Herlitzka: Fulvio Zappellini

Giancarlo Giannini: Leandro Saponaro

Ornella Muti: Federica

Annalisa Arena: Katia

Giulio Scarpati: Salvatore Malaspina

Marina Rocco: Giusy Fusacchia

Giulio Berruti: Max Andrei

Paolo Sassanelli: Capitano

Paolo Bonacelli: Ennio

Jalil Lespert: Jean Claude Bernard

Eliana Miglio: signora Malaspina

Andrea Roncato: Fosco

Simona Marchini: Sig.ra Saponaro

Eugenio Marinelli: Gianfranco l’autista

Ludovica Modugno: L’avvocatessa

Trailer

Di seguito il trailer de film Notti magiche uscito nelle sale cinematografiche l’8 novembre 2018:

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e live streaming il film Notti Magiche? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile vederlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

