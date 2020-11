Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 22 novembre

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 22 novembre

Torna questa sera, 22 novembre 2020, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Diversi i temi che saranno affrontati nel programma di Massimo Giletti e come sempre numerosi gli ospiti. Si parlerà dell’inchiesta di TPI sui tamponi falsi in Campania e tra gli ospiti in studio ci sarà il direttore Giulio Gambino, che discuterà dell’inchiesta e delle sue ripercussioni sulla sanità campana con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il direttore di Fanpage Francesco Piccinini, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone e Maurizio Bortoletti. TPI, con la sua inchiesta, ha fatto luce su un giro d’affari da centinaia di migliaia di euro che ha messo in pericolo migliaia di persone in Campania, un laboratorio privato di analisi che ha effettuato, per stessa ammissione dei componenti della banda, migliaia di tamponi Covid falsi con un macchinario inadeguato a processarli, il cui esito veniva comunicato ai clienti in breve tempo.

L’INCHIESTA DI TPI SUI TAMPONI FALSI IN CAMPANIA: PARTE 1

In più durante la puntata di Non è l’Arena si risponderà anche alla contestazione fatta da Vincenzo De Luca. E ancora si parlerà della sanità calabrese e ne discuteranno Sandra Amurri, Maurizio Bortoletti, Luigi De Magistris, Massimo Scura e Pierpaolo Sileri. Infine si affronterà anche il caso Genovese: in esclusiva parlerà Daniele Leadi, il dj e imprenditore amico di Genovese. In studio ci saranno Nunzia De Girolamo, Hoara Borselli, Luca Telese e Walter Sit. Al dibattito parteciperà anche Fabrizio Corona.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, 22 novembre, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.

L’INCHIESTA DI TPI SUI TAMPONI FALSI IN CAMPANIA: PARTE 2

