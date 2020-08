Non dirlo al mio capo 2, trama e cast della sesta e ultima puntata in replica stasera

Questa sera, domenica 23 agosto 2020, torna in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, per l’ultima puntata della seconda stagione. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la Rai vuole riproporla al suo pubblico anche durante l’estate. Appuntamento questa sera con la replica della sesta e ultima puntata di Non dirlo al mio capo 2. La fiction, girata tra Napoli e Civitavecchia, racconta di una mamma single che, per mandare avanti casa e figli, trova un modo per farsi assumere in uno studio legale, omettendo di avere due figli a carico. Ma quali sono le anticipazioni della sesta e ultima puntata della stagione 2, in onda stasera, domenica 23 agosto 2020 alle ore 21,25 su Rai 1?

Anticipazioni: trama dell’ultima puntata della stagione 2

Nel primo dei due episodi di stasera, 23 agosto, dal titolo “Fantasmi e miraggi”, Massimo scopre che è stato proprio Enrico a difendere il conducente che molti anni prima ha investito e ucciso i suoi genitori. Turbato, decide di affrontarlo, ma quando Cassandra finisce in guai seri e rischia di essere accusata di spaccio di stupefacenti si prodiga per aiutarla insieme a Lisa e allo stesso Enrico.

Nel secondo episodio intitolato “Io ti credo”, Enrico è costretto a difendersi da una grave accusa e Lisa, che non ha dubbi sulla sua innocenza, è pronta a tutto per scagionarlo, tanto che Diego non capisce fino a che punto l’interesse di Lisa sulla vicenda giudiziaria di Enrico sia dettata dall’amicizia o da un sentimento più profondo.

Tutto su Non dirlo al mio capo, la fiction

Non dirlo al mio capo 2: il cast

Abbiamo visto la trama della sesta e ultima puntata di oggi di Non dirlo al mio capo 2, ma qual è il cast completo? Oltre a Vanessa Incontrada, che interpreta Lisa Marcelli, e Lino Guanciale, Enrico Vinci, vediamo Perla Cercilli, interpretata da Chiara Francini, la babysitter di Mia e Giuseppe, anche se il suo vero nome è Assuntina Capotondi; Marta è Giorgia Surina, avvocatessa penalista dello studio Vinci innamorata follemente di Enrico ma che non può ben vedere Lisa; Gianmarco Saurino come Massimo Altieri; Aurora Ruffino come Cassandra Reggiani; Sara Zanier che interpreta Nina Valentini; Saul Nanni che interpreta Romeo Ruggeri; poi Ludovica Coscione, Davide Pugliese, Christian Monaldi, Antonio Gerardi, Beatrice Vendramin e Andrea Bosca. Appuntamento questa sera, 23 agosto 2020, su Rai 1 con Non dirlo al mio capo 2 dalle 21.25.

