Non dirlo al mio capo, torna la fiction su Rai 1: trama, cast, streaming

Su Rai 1 arriva in replica una fiction molto amata dal pubblico di Viale Mazzini. Si tratta di Non dirlo al tuo capo, un prodotto per la televisione che ha proposto la coppia artistica Vanessa Incontrada- Lino Guanciale. La fiction è stata trasmessa per la prima volta nel 2016 ed è co-prodotta da Rai Fiction e Lux Vide. La prima stagione è stata un successo in termini d’ascolti, per questo è poi arrivata la seconda stagione nel 2018. La Rai adesso ripropone in replica le puntate della prima stagione, a partire da domenica 31 maggio 2020, per intrattenere il pubblico con l’inizio dell’estate. Sia prima che seconda stagione sono composte da 12 episodi.

Non dirlo al mio capo, la trama della fiction

Siamo a Napoli e Lisa Marcelli è una giovane vedova in difficoltà economiche, alla ricerca disperata di un posto di lavoro. Sfruttando un pizzico di furbizia, Lisa riesce a farsi assumere come praticante presso lo studio legale di Enrico Vinci, un uomo affascinante ma con un brutto carattere, per questo motivo Lisa preferisce nascondere l’esistenza dei suoi figli, Mia e Giuseppe.

Come se non bastasse, allo studio la presenza di Lisa calza stretta soprattutto per Marta, una donna ambiziosa che vorrebbe sposare Enrico e la presenza di Lisa non è altro che una distrazione nonché fuoco buttato sulla benzina della sua gelosia. Peccato che Enrico non sembri proprio interessato a Marta. E, se sul lavoro per Lisa è sempre un’avventura, a casa per fortuna c’è Perla ad aiutarla, la sua vicina e improbabile baby-sitter, che in circostanze diverse probabilmente non avrebbe mai frequentato.

La trama di Non dirlo al mio capo

Non dirlo al mio capo, il cast

Chi vediamo nel cast della fiction? Partiamo dalla protagonista, interpretata da Vanessa Incontrada che è Lisa Marcelli. Al suo fianco vediamo Lino Guanciale interpretare il tenebroso Enrico Vinci, che gestisce lo studio legale dove lavorerà Lisa. E ancora nel cast vediamo Chiara Francini interpretare Assuntina Capotondi detta anche Perla Cercilli. E ancora vediamo Giorgia Surina interpretare la nemesi di Lisa, Marta Castelli. Poi nel cast si aggiungono Gianmarco Saurino come Massimo Altieri, Aurora Ruffino come Cassandra Reggiani, Sara Zanier che interpreta Nina Valentini, Saul Nanni che interpreta Romeo Ruggeri. Poi Ludovica Coscione, Davide Pugliese, Christian Monaldi, Antonio Gerardi, Beatrice Vendramin e Andrea Bosca.

Il cast di Non dirlo al mio capo

Non dirlo al mio capo, dove vedere la fiction in tv e in streaming

Dove vedere Non dirlo al mio capo? La serie va in onda questa sera – domenica 31 maggio 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire la fiction in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento le puntate potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti LIVE Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 31 maggio 2020 Non dirlo al mio capo: quante puntate, durata e quando finisce Non dirlo al mio capo, la trama della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale