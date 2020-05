Non dirlo al mio capo, la trama della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale

Vanessa Incontrada e Lino Guanciale insieme in una fiction della Rai. Stiamo parlando di Non dirlo al mio capo, una serie tv andata in onda nel 2016 e che Rai 1 ripropone in prima serata a partire da domenica 31 maggio 2020. La serie è stata coprodotta da Rai Fiction e Lux Vide ed è stata girata tra Napoli e Civitavecchia. Ma qual è la storia? Vediamo insieme la trama.

Tutto su Non dirlo al mio capo, la fiction

Non dirlo al mio capo, la trama della fiction

Lisa è alla ricerca di lavoro. Per lei, madre single con due ragazzi a carico, non è facile gestire le proprie finanze, ormai a corto, per questo con uno stratagemma riesce a farsi assumere come praticante avvocato nello studio legale di Enrico Vinci, un uomo affascinante ma molto burbero e scontroso, il suo pessimo carattere infatti mette in allerta Lisa, che cercherà di non creare problemi, ha troppo bisogno di quel lavoro. Peccato che allo studio ci sia Marta, gelosissima per la presenza e la complicità che Lisa dimostra di avere con il boss. Marta è innamorata pazza di Enrico e vorrebbe sposarlo, peccato che lui non ricambi i suoi sentimenti.

Il cast di Non dirlo al mio capo

E se sul posto di lavoro Lisa cerca di non combinare pasticci, è anche vero che ha nascosto al suo capo di essere madre single di due ragazze, Mia e Giuseppe. Preferisce non divulgare un simile dettaglio, per fortuna a darle una mano è la sua vicina di casa Perla, una ragazza con la quale forse in diverse circostanze non avrebbe mai frequentato. Non dirlo al mio capo vi aspetta da domenica 31 maggio 2020 in prima serata su Rai 1.

