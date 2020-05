Non dirlo al mio capo, il cast della fiction su Rai 1

Vanessa Incontrada e Lino Guanciale insieme in una fiction della Rai. Stiamo parlando di Non dirlo al mio capo, una serie tv andata in onda nel 2016 e che Rai 1 ripropone in prima serata a partire da domenica 31 maggio 2020. La serie è stata coprodotta da Rai Fiction e Lux Vide ed è stata girata tra Napoli e Civitavecchia. La storia racconta di Lisa, una mamma single, che cerca lavoro e riesce a farsi assumere come aspirante avvocato in uno studio legale, quello di Enrico Vinci, un uomo affascinante ma dal pessimo carattere, al quale Lisa nasconderà l’esistenza dei suoi due figli. A dare del filo da torcere a Lisa sarà anche Marta, una collega gelosa e desiderosa di sposare l’affascinante Capo. Ma chi vediamo nel cast?

Tutto su Non dirlo al mio capo, la fiction

Non dirlo al mio capo, il cast: Vanessa Incontrada e Lino Guanciale

Nel cast vediamo Vanessa Incontrada interpretare Lisa Marcelli, una donna rimasta vedova da poco. Si era sposata che andava ancora all’unievrsità, mandando all’aria gli studi, ma suo marito l’ha lasciata senza un soldi e con alcuni debiti e Lisa ha difficoltà ad andare avanti, anche perché è madre di Mia e Giuseppe. Inizia allora a lavorare come praticante presso lo studio Vinci, gestito da Enrico. La donna però deve omettere di avere due figli altrimenti potrebbe essere licenziata. Lisa è una donna dolce e gentile, forse un po’ ingenua, il che potrebbe essere un problema per lei.

Al suo fianco vediamo quindi Enrico Vinci, interpretato da Lino Guanciale, un uomo che ha ereditato lo studio del padre con il quale ha sempre avuto un pessimo rapporto. Enrico è un uomo di successo, un donnaiolo egocentrico che non bada a niente e nessuno pur di raggiungere il suo obiettivo.

Nel cast poi vediamo Perla Cercilli, interpretata da Chiara Francini, la babysitter di Mia e Giuseppe, anche se il suo vero nome è Assuntina Capotondi. Anche se all’inizio tra lei e Lisa non c’è feeling, i tempi di necessità mutano il loro modo di vedere la realtà e Perla aiuterà i suoi vicini di casa a tirare avanti. Invece a interpretare la gelosissima Marta è Giorgia Surina, avvocatessa penalista dello studio Vinci innamorata follemente di Enrico ma che non può ben vedere Lisa. Poi nel cast si aggiungono Gianmarco Saurino come Massimo Altieri, Aurora Ruffino come Cassandra Reggiani, Sara Zanier che interpreta Nina Valentini, Saul Nanni che interpreta Romeo Ruggeri. Poi Ludovica Coscione, Davide Pugliese, Christian Monaldi, Antonio Gerardi, Beatrice Vendramin e Andrea Bosca.

La trama di Non dirlo al mio capo

Non dirlo al mio capo vi aspetta da domenica 31 maggio 2020 in prima serata su Rai 1.

