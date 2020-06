New Amsterdam 2, cosa è successo nelle precedenti puntate? Dove eravamo rimasti

Questa sera, giovedì 4 giugno 2020, torna New Amsterdam su Canale 5. Il medical drama riprende il ciclo di episodi in onda, dopo la pausa di mid season. Ciò significa che a partire da questa sera andranno in onda gli ultimi nove episodi che compongono la seconda parte della seconda stagione. Si ritorna al Bellevue Hospital di New York, un ospedale dalla storia travagliata che ha attraversato alti e bassi, così come i medici che vi operano all’interno. Il protagonista di New Amsterdam come ormai sappiamo da due stagioni è Max Goodwin, un uomo tormentato ma brillante, interpretato da Ryan Eggold. Ma dove eravamo rimasti? Cosa abbiamo visto nella prima metà della seconda stagione? E dove riprenderà la storia a partire da stasera? Vediamo insieme il riassunto delle puntate precedenti.

New Amsterdam 2, il riassunto delle puntate precedenti: dove eravamo rimasti?

Cosa è successo nella prima parte della seconda stagione di New Amsterdam? Avevamo lasciato il dottor Max impegnato ad eseguire dei controlli sulle detenute del carcere di Rickers Island, che erano state ricoverate d’urgenza in ospedale per una grave infezione. Max Goodwin, infatti, aveva messo insieme un’equipe per entrare nel carcere e fare controlli su tutte le detenute presenti, nonostante l’ostilità riscontrata da parte del direttore Hughes. I medici del New Amsterdam hanno comunque portato a casa dei risultati notevoli, ma nel frattempo in sala mensa è scoppiata una rissa e le vittime sono quattro donne, che vengono portate d’urgenza in ospedale. Intanto il tumore di Max sta regredendo e il medico lo scoprirà alla fine di questa lunghissima giornata passata in carcere. Sharpe invece è stata severamente punita dalla Brantley per aver aiutato una paziente eroinomane. La dottoressa Lauren Bloom invece ha affrontato una dura prova, perché Zach Ligon ha sottratto alcuni medicinali dando la colpa a lei. E cosa succederà allora nella nuova puntata di New Amsterdam, in onda stasera 4 giugno? Qui le anticipazioni.

