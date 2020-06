New Amsterdam, trama e cast della puntata di stasera: le anticipazioni

New Amsterdam torna su Canale 5 in prima tv. Gli episodi della seconda stagione saranno completati a partire da giovedì 4 giugno 2020, in prima serata sul canale principale di Mediaset. Tornano quindi le avventure in corsia con protagonista il dottor Max Goodwin, un uomo tormentato interpretato da Ryan Eggold. Canale 5 ha mandato in onda la prima parte della seconda stagione e, in vista dell’estate, completerà il ciclo d’episodi con la seconda parte.

Gli spettatori della serie saranno intrattenuti per altre tre settimane. Le puntate che mancano all’appello sono 9 e Canale 5 ne distribuirà tre per sera, dal 4 al 18 giugno. Rivedremo quindi i protagonisti tornare nelle sale operatorie del Bellevue Hospitan di New York. Cosa succederà questa sera, 4 giugno, con il ritorno della serie? Vediamo insieme trama e cast dell’episodio.

Tutto quello che c’è da sapere su New Amsterdam 2

New Amsterdam, anticipazioni: la trama della puntata di stasera

Nella puntata in onda questa sera su Canale 5, vedremo andare in onda due episodi intitolati rispettivamente Codice argento e Nascosto dietro il mio sorriso. Quelli di questa sera sono episodio 10 e 11. Nel primo, vediamo una delle detenute di Rikers Island, Suzan, che raggiunge la sala operatoria di Reynolds dopo aver evaso la sorveglianza. La detenuta tenta di uccidere Fran, l’altra detenuta che però aveva deciso di collaborare con la giustizia.

New Amsterdam, dove eravamo rimasti? Il riassunto delle precedenti puntate

Suzan però fallisce, grazie all’intervento di Reynolds. Purtroppo Suzan non è l’unica detenuta ad evadere, molto presto si uniscono anche altre alla calca e la situazione precipita nel caos. Max e Sharpe diventano ostaggio di Jackie, una donna che li costringerà a raggiungere la sala operatoria per uccidere Fran. Nel secondo episodio, Nascosto dietro il mio sorriso, Max invece deve prendere una decisione di fondamentale importanza. Non intende più permettere l’uso di dispositivi elettronici durante le visite dei pazienti e la cosa non viene però accolta positivamente dal resto del personale medico.

New Amsterdam, il cast della puntata di stasera

Chi vediamo in questa nuova puntata di New Amsterdam? Sicuramente i volti principali che avevamo imparato a conoscere. Torna il dottor Max Goodwin, interpretato dal già menzionato Ryan Eggold. Poi vediamo la dottoressa Helen Sharpe interpretata da Freema Agyeman, poi il dottor Iggy Frome interpretato da Tyler Labine. E ancora abbiamo il dottor Vijay Kapoor interpretato da Anupam Kher, il dottor Floyd Reynolds interpretato da Jocko Sims e la dottoressa Lauren Bloom interpretata da Janet Montgomery.

