New Amsterdam 4: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, venerdì 3 giugno 2022, va in onda in prima serata su Canale 5 la nuova stagione di New Amsterdam 4. Il medical drama con protagonista Max Goodwin torna ad intrattenere in prima TV il pubblico di Mediaset con nuove avventure all’interno dell’omonimo ospedale di New York. La trama della nuova stagione fa posto ad un nuovo personaggio, una dottoressa, che arriva al New Amsterdam per portare scompiglio e al tempo stesso per ripristinare l’ordine delle cose. A partire dalle ore 21:25, su Canale 5 torna in prima serata un nuovo ciclo di episodi, 22 in totale. Ma quali sono le anticipazioni della prima puntata in onda venerdì 3 giugno 2022? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: trama e cast della prima puntata

L’appuntamento con la prima puntata di New Amsterdam 4 arriva ufficialmente venerdì 3 giugno 2022, in prima serata su Canale 5. La puntata è composta da tre episodi. Il primo si intitola Anima e corpo e Max è disposto a tutto pur di mettere a posto le cose con Helen. Il medico ha capito di voler dare una chance ai suoi sentimenti nei suoi confronti ed è disposto a tutto, anche a creare caos nella sua vita per questo amore. Helen però gli spiega di voler tornare a Londra, dove l’attende un lavoro importante. Al New Amsterdam c’è una situazione d’emergenza: chi sta appiccando gli incendi in ospedale in quei reparti dove prima c’erano i malati di Covid? Il secondo episodio della serata, intitolato Noi due insieme, vede l’ospedale in preda ad una crisi. Il personale scarseggia soprattutto nel reparto di terapia intensiva. Intanto Helen vorrebbe che fosse Max a comunicare alla Brantley l’intenzione di lasciare il New Amsterdam. Terzo ed ultimo episodio, intitolato Come è sempre stato, vede il segreto di Max ed Helen venire a galla. Si parla della loro partenza. Nel frattempo Max partecipa ad un concorso scientifico dove incontra Imani, una donna che ha un’idea per combattere la crisi sanitaria dei paesi del Terzo Mondo.

New Amsterdam 4 streaming e TV

Dove vedere New Amsterdam 4 in diretta TV e live streaming? La serie TV va in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi in chiaro sul tasto 5 del telecomando, oppure al tasto 505. Se invece vi interessa seguire la serie TV in live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, sia via desktop che via app.