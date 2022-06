New Amsterdam 4: trama, cast, quante puntate e streaming

Su Canale 5 torna l’appuntamento con New Amsterdam, la serie TV medical drama ambientata a New York. La trama trae ispirazione dal Bellevue Hospital e si basa sul libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital di Eric Manheimer. La serie TV va in onda dal 2018 e finora ha realizzato quattro stagioni. L’ultima approda in prima serata sul canale principale di Mediaset a partire da venerdì 3 giugno 2022. Di seguito vediamo qual è la trama, chi c’è nel cast e da quante puntate è composta la quarta stagione.

Trama

La precedente stagione di New Amsterdam non ha voluto ignorare la pandemia causata dal Covid-19 e, anzi, l’ha inserita nella trama. La quarta stagione ripartirà da quelle difficoltà. Presso il New Amsterdam tutto il personale medico ha voglia di ricominciare da capo e ritrovare quella scintilla che in precedenza ha animato il proprio lavoro. Si avverte il bisogno di tornare a regime dopo quanto affrontato con la pandemia. Il protagonista, Max, ad esempio ha capito che vuole approfondire i suoi sentimenti per Helen, anche a costo di stravolgere la sua vita. In ospedale arriva una nuova dottoressa, Veronica Fuentes, che cercherà di dare un tono alla struttura e al tempo stesso smantellare il programma inclusivo voluto da Max.

New Amsterdam 4: il cast

Chi fa parte del cast di New Amsterdam? La serie TV va in onda dal 2018 e negli anni ha perso qualche personaggio – e attore – per strada, ma la quarta stagione accoglie una nuova dottoressa, Veronica Fuentes, interpretata da Michelle Forbes. Naturalmente non può mancare il protagonista, il dottor Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold. Vediamo quali sono i personaggi e i rispettivi attori che animano la quarta stagione:

Ryan Eggold è Max Goodwin

Freema Agymen è Helen Sharpe

Jocko Sims è Floyd Reynolds

Tyler Labine è Ignatius “Iggt Frome”

Janet Montgomery è Laura bloom

Nadia Affolter è Mina

Zabryna Guevara è Dora

Sandra Mae Frank è la dottoressa Wilder

Quante puntate

Da quante puntate è composto New Amsterdam 4? La serie TV finora ha avuto un numero diverso di episodi in base alle stagioni. La prima, ad esempio, ha seguito il vecchio format di 22 episodi. La seconda stagione invece ha proposto 18 episodi, la terza invece 14. Con la quarta stagione, New Amsterdam ritorna con ben 22 puntate. Su Canale 5, le puntate vengono raggruppate in base alla capienza serale. In genere trasmettono tre puntate alla volta. Di seguito riportiamo la programmazione della quarta stagione, che potrebbe subire variazioni:

Prima puntata, venerdì 3 giugno 2022

Seconda puntata, venerdì 10 giugno 2022

Terza puntata, venerdì 17 giugno 2022

Quarta puntata, venerdì 24 giugno 2022

Quinta puntata, venerdì 1 luglio 2022

Sesta puntata, venerdì 8 luglio 2022

Settima puntata, venerdì 15 luglio 2022

Ottava puntata, venerdì 22 luglio 2022

Streaming

Dove vedere New Amsterdam 4 in diretta TV e live streaming? La serie TV va in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi in chiaro sul tasto 5 del telecomando, oppure al tasto 505. Se invece vi interessa seguire la serie TV in live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, sia via desktop che via app.