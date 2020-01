New Amsterdam 2, le anticipazioni della prima puntata in onda il 14 gennaio 2020 su Canale 5

Parte stasera, 14 gennaio 2020, New Amsterdam 2, il popolare medical drama americano giunto alla seconda edizione. Dopo il grande successo della prima stagione, la serie tv torna su Canale 5 con nuove puntate, per cui i fan sono in cerca delle anticipazioni.

Il protagonista della serie è come sempre il dottor Max Goodwin, insieme alle vite e alle carriere dell’equipe di medici in servizio presso il più antico ospedale pubblico degli Stati Uniti. Nel cast attori celebri come Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher e Tyler Labine.

Ma di cosa parlano gli episodi in onda stasera, 14 gennaio 2020 su Canale 5. Scopriamo insieme la trama e le anticipazioni.

New Amsterdam 2 anticipazioni prima puntata: la trama degli episodi

Le vicissitudini di questa seconda stagione ripartono dal terribile incidente che aveva coinvolto i protagonisti alla fine della prima. Nel frattempo Max e sua moglie Giorgia sono diventati genitori di una bambina, Luna, nata in circostanze drammatiche e, proprio durante il trasporto in ospedale, sono rimasti coinvolti in un tragico incidente.

In ambulanza presenti anche le dottoresse Lauren e Helen, che le hanno dato un aiuto durante il momento difficile del parto. Secondo le anticipazioni della prima puntata della seconda stagione di New Amsterdam, il protagonista della serie è uscito illeso dall’incidente, mentre la situazione delle due dottoresse e della moglie di Godwin resta avvolto nel mistero.

La nuova stagione si apre con un flashback di tre mesi e così si scoprirà cosa è accaduto il giorno dell’incidente e chi invece è morto. Intanto il dottor Kapoor (Anupam Kher) è alle prese con lo stigma dell’invecchiare e Iggy (Tyler Labine) vive una giornata di successo che gli ispirerà un’idea in grado di cambiargli la vita. Solo al termine del primo episodio si scoprirà l’identità del personaggio che non ce l’ha fatta, mentre nel secondo episodio, una nuova oncologa si occuperà proprio di Max.

Inoltre, secondo le anticipazioni di New Amsterdam 2, il dottor Goodwin distribuisce un questionario a tutti i dipendenti del New Amsterdam per conoscere le loro abitudini di vita e soprattutto le loro difficoltà. Nell’ultimo episodio di stasera il dottor Goodwin arriverà allo scontro con il consiglio di amministrazione dell’ospedale in merito ad un nuovo piano. Nel frattempo, Iggy (Tyler Labine) lotta per capire cosa sta causando una malattia che si è diffusa in tutta l’unità, e Kapoor (Anupam Kher) riceve delle notizie scioccanti.

Appuntamento con la seconda stagione di New Amsterdam 2 da stasera 14 gennaio su Canale 5.