Chi è Nadia D’Aguanno, la cantante finalista del Festival di Castrocaro 2020

Anche quest’anno è andato in onda il Festival di Castrocaro, un appuntamento musicale che ha lanciato la carriera di tantissime voci della musica italiana (Zucchero, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Michele Zarrillo e altri ancora) e che anche nel 2020 vuole farsi carico di meraviglie, promuovendo il talento di altri giovani cantanti. Tra i finalisti in gara che hanno superato le selezioni vediamo anche Nadia D’Aguanno, una ragazza di 19 anni che canta “Dio è nessuno”. Vediamo cosa sappiamo sul suo conto.

Nadia D’Aguanno, chi è la finalista del Festival di Castrocaro 2020

Nadia ha 19 anni, viene dal Molise e studia lingue e letterature moderne presso l’Università di Cassino. La sua partecipazione al Festival di Castrocaro non è certamente la prima in tv: già tempo fa aveva preso parte al 21esimo festival di Voci d’oro, una manifestazione canora che si svolge ogni anno a Montecatini Terme dove Nadia, nel 2018, ha vinto il primo premio per “categoria interprete” e anche il premio “vincitore assoluto”. A castrocaro porta il suo brano “Dio è nessuno”.

Festival di Castrocaro 2020, i finalisti

Chi sono i finalisti del Festival di Castrocaro? Ecco l’elenco dettagliato per quest’edizione 2020:

Niccolò Dainelli, detto Daino

Federico Castello in arte Fellow

Jacopo Ottonello detto Jacopo

Laura Fantauzzo in arte Laura

Le Radici

Nadia D’Aguanno

Stefano Farinetti in arte Neno

Watt

