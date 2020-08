Castrocaro 2020: i cantanti in gara nella finale del Festival

Questa sera, 27 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la finale del Festival di Castrocaro 2020 che vedrà 8 cantanti (finalisti) sfidarsi per la vittoria ed entrare nella storia del primo talent della musica italiana che negli anni ha visto nascere grandi stelle della musica come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini. Ma quali sono gli otto cantanti in gara oggi nella finale del Festival di Castrocaro 2020? Di seguito l’elenco completo:

Niccolò Dainelli in arte Daino, 21 anni di Parabiago (Milano);

in arte Daino, 21 anni di Parabiago (Milano); Federico Castello in arte Fellow, 20 anni di Asti;

in arte Fellow, 20 anni di Asti; Jacopo Ottonello in arte Jacopo, 21 anni di Savona;

in arte Jacopo, 21 anni di Savona; Laura Fantauzzo in arte Laura, 18 anni di Avezzano (L’Aquila);

in arte Laura, 18 anni di Avezzano (L’Aquila); Le Radici (duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello, 27 anni entrambi di Napoli);

(duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello, 27 anni entrambi di Napoli); Nadia D’Aguanno , 19 anni di Cassino (Frosinone);

, 19 anni di Cassino (Frosinone); Stefano Farinetti in arte Neno, 21 anni di Torino;

in arte Neno, 21 anni di Torino; Watt (quartetto composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello di Milano).

Ospiti

Tra gli ospiti della finale del Festival di Castrocaro 2020, in onda oggi su Rai 2, ci saranno gli Arteteca, duo comico di ‘Made in Sud’, che intratterrà il pubblico. Chi sono gli Arteteca? In tanti li conoscono per aver partecipato alla trasmissione Made in Sud, ma la carriera di Enzo e Monica è molto più ampia. Inoltre sono una coppia anche nella vita privata, visto che sono sposati e hanno una figlia, Sara. Monica Lima è nata a Napoli nel 1985, mentre suo marito Enzo Iuppariello è nato a Napoli il 7 luglio del 1978. Qual è il significato del nome Arteteca? Il nome indica un certo modo di fare di chi non riesce mai a stare fermo e appunto ha “l’arteteca”.

Streaming e tv

Abbiamo visto i cantanti finalisti del Festival di Castrocaro 2020, ma dove vedere la finale in tv e live streaming? La serata, come detto, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 (canale 2 o 502 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it oppure via Radio sulle frequenze di Rai Radio 2.

