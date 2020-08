Chi è Niccolò Dainelli detto Daino, il cantante finalista del Festival di Castrocaro 2020

Anche quest’anno è andato in onda il Festival di Castrocaro, un appuntamento musicale che ha lanciato la carriera di tantissime voci della musica italiana (Zucchero, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Michele Zarrillo e altri ancora) e che anche nel 2020 vuole farsi carico di meraviglie, promuovendo il talento di altri giovani cantanti. Tra i finalisti in gara che hanno superato le selezioni vediamo anche Niccolò Dainelli, in arte Daino, un ragazzo di 21 anni proveniente da Parabiago (MI). Ma cosa sappiamo sul suo conto? Vediamo qualche dettaglio in più sulla sua formazione e carriera.

Niccolò Dainelli detto Daino, chi è il finalista del Festival di Castrocaro 2020

Niccolò Dainelli ha 21 anni, il suo nome d’arte è Daino. Nato l’11 gennaio 1999 a Parabiago, in provincia di Milano, Niccolò si definisce un personaggio atipico: pur essendo nato in provincia, si definisce un musicista non milanese. La sua musica rientra nel filone indie pop. Il suo singolo di maggiore successo è “Glovo”, il brano che racconta l’esperienza dei runner che sfrecciano per le città in sella alle loro biciclette. Il Festival di Castrocaro è la sua esperienza rilevante a livello nazionale e a giudicare il suo talento sarà una giuria composta da Bugo, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Taketo Gohara e Maria Antonietta.

Festival di Castrocaro 2020, i finalisti

Chi sono i finalisti del Festival di Castrocaro? Ecco l’elenco dettagliato per quest’edizione 2020:

Niccolò Dainelli, detto Daino

Federico Castello in arte Fellow

Jacopo Ottonello detto Jacopo

Laura Fantauzzo in arte Laura

Le Radici

Nadia D’Aguanno

Stefano Farinetti in arte Neno

Watt

