Chi è Stefano Farinetti, Neno: finalista del Festival di Castrocaro 2020 ed ex di Amici

STEFANO FARINETTI NENO CHI È – Neno, pseudonimo di Stefano Farinetti, è uno degli otto finalisti del Festival di Castrocaro 2020, la popolare kermesse dedicata ai giovani talenti della musica italiana, giunta alla sua 63esima edizione. La finale, in programma stasera, 27 agosto, dalle 21.20 su Rai 2 con la conduzione di Stefano De Martino, decreterà il vincitore. Ma chi è Stefano Farinetti, in arte Neno? Molti si ricorderanno di lui per aver preso parte ad Amici. Scopriamo la sua età, carriera e vita privata.

Stefano Farinetti detto Neno, chi è il finalista di Castrocaro 2020

Alla finale di Castrocaro 2020 c’è anche Neno, giovane talento della musica italiana che ha partecipato ad Amici. Il rapper torinese non è riuscito però ad accedere al serale del programma di Maria De Filippi. Nato a Torino il 13 novembre 1998, il suo vero nome è Stefano Farinetti. Sin da bambino si appassiona alla musica, imparando subito a suonare la chitarra.

A soli 9 anni ha pubblicato il suo primo brano, in dialetto piemontese. La sua vocazione è il canto e dopo aver partecipato ad un concorso nel 2007, nel 2010 studia presso l’Artestudio e Atedanza di Chieri, successivamente passa all’Accademia di Musica Moderna a Torino. Si è poi laureato in scienze della comunicazione all’Università di Torino.

Neno ha avuto una grande occasione, prima di quella del Festival di Castrocaro 2020, entrando nella scuola di Amici nell’edizione 2019-2020. Stefano Farinetti è riuscito subito a conquistare un banco, rimanendo dentro fino all’ultima puntata del pomeridiano e andando vicinissimo all’ingresso nel serale. Nel corso della trasmissione ha avuto alcuni contrasti con qualche professore di canto, in particolare con Rudy Zerbi.

Nel 2020 una nuova opportunità con il Festival di Castrocaro, di cui è uno dei finalisti. A giudicare il suo talento sarà una giuria composta da Bugo, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Taketo Gohara e Maria Antonietta. Molto riservato riguardo alla sua vita privata, Stefano Farinetti in arte Neno dovrebbe essere fidanzato con una ragazza di Torino che si fa chiamare “Andie” e che ha, come lui, una grande passione per il canto. Su Instagram il suo account ufficiale è seguito da oltre 26mila persone.

Festival di Castrocaro 2020, i finalisti

Chi sono i finalisti del Festival di Castrocaro? Ecco l’elenco dettagliato per quest’edizione 2020:

Niccolò Dainelli, detto Daino

Federico Castello in arte Fellow

Jacopo Ottonello detto Jacopo

Laura Fantauzzo in arte Laura

Le Radici

Nadia D’Aguanno

Stefano Farinetti in arte Neno

Watt

