Chi è Jacopo Ottonello, il cantante finalista del Festival di Castrocaro 2020

Anche quest’anno è andato in onda il Festival di Castrocaro, un appuntamento musicale che ha lanciato la carriera di tantissime voci della musica italiana (Zucchero, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Michele Zarrillo e altri ancora) e che anche nel 2020 vuole farsi carico di meraviglie, promuovendo il talento di altri giovani cantanti. Tra i finalisti in gara che hanno superato le selezioni vediamo anche Jacopo Ottonello, un ragazzo di 21 anni di Savona. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Vediamo qualche dettaglio in più sulla sua formazione e carriera.

Jacopo Ottonello, chi è il finalista del Festival di Castrocaro 2020

Chi segue il mondo dei talent lo avrà sicuramente riconosciuto. Prima di approdare in prima serata su Rai 2 come finalista del Festival di Castrocaro, Jacopo ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, un’esperienza che gli ha permesso di pubblicare il suo primo album, “Colori”. Classe 1999, Jacopo si è appassionato alla musica sin da bambino, di fatto si è poi iscritto al conservatorio e ha imparato a suonare la chitarra. Ha provato dapprima con X Factor, poi con Amici nel 2019, dove ha avuto più fortuna: non a caso, il giovane talento è arrivato fino al serale, per poi arrivare ad un passo dalla semifinale.

Della sua vita personale sappiamo che è fidanzato con una ragazza di nome Greta, con la quale appare spesso e volentieri sui social. Qui infatti potete trovare il suo account ufficiale Instagram. Jacopo, come gli altri concorrenti, sarà valutato da una giuria composta da Bugo, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Taketo Gohara e Maria Antonietta.

Festival di Castrocaro 2020, i finalisti

Chi sono i finalisti del Festival di Castrocaro? Ecco l’elenco dettagliato per quest’edizione 2020:

Niccolò Dainelli, detto Daino

Federico Castello in arte Fellow

Jacopo Ottonello detto Jacopo

Laura Fantauzzo in arte Laura

Le Radici

Nadia D’Aguanno

Stefano Farinetti in arte Neno

Watt

Potrebbero interessarti Chi sono i Watt, la band finalista del Festival di Castrocaro 2020 Chi è Stefano Farinetti, in arte Neno: cantante finalista del Festival di Castrocaro 2020 Chi è Federico Castello, in arte Fellow: cantante finalista del Festival di Castrocaro 2020