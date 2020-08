Chi è Federico Castello, in arte Fellow: cantante finalista del Festival di Castrocaro 2020

FEDERICO CASTELLO FELLOW CHI È – Fellow, pseudonimo di Federico Castello, è uno degli otto finalisti del Festival di Castrocaro 2020, la popolare kermesse dedicata ai giovani talenti della musica italiana, giunta alla sua 63esima edizione. La finale, in programma stasera, 27 agosto, dalle 21.20 su Rai 2 con la conduzione di Stefano De Martino, decreterà il vincitore. Ma chi è Federico Castello, in arte Fellow? Scopriamo la sua età, carriera e vita privata.

Federico Castello detto Fellow, chi è il finalista di Castrocaro 2020

Con il brano Fire, Federico Castello, in arte Fellow, ha superato tutte le selezioni, raggiungendo la finale del Festival di Castrocaro 2020. Lui, infatti, è uno degli otto finalisti della 63esima edizione. Nato ad Asti nel 2000, ha dunque 20 anni. Sin da bambino dimostra una grande passione per la musica, e anche un certo talento. A otto anni inizia a cantare negli eventi di paese con la band di suo nonno, poi frequenta il liceo musicale e inizia a prendere lezioni di canto.

Come riporta il Corriere Nazionale, con alcuni compagni di classe Fellow ha formato una band funky-jazz, con cui si è esibito per la mostra d’arte “Ars Captiva” di Torino, per la presentazione de “La musica nel tempo. Una storia dei Beatles” di Ferdinando Fasce (Fondazione Luigi Einaudi), per la presentazione del libro “Anime Scalze” di Fabio Geda, per alcuni eventi organizzati dal Lions Club, per la Notte dei Licei Classici e altri eventi scolastici.

Come cantante solista partecipa allo spettacolo “L’Eroe del Lungo Viaggio”, organizzato da Medici senza frontiere, si esibisce live al Jazz Club di Torino, fino ad arrivare alle semifinali del “Tour Music Fest” nel 2018. Nel 2020 la grande occasione del Festival di Castrocaro, di cui è uno dei finalisti. Nella finale di stasera, 27 agosto, su Rai 2 porta il brano Fire. Sarà lui il vincitore? A giudicare il suo talento sarà una giuria composta da Bugo, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Taketo Gohara e Maria Antonietta. Nonostante la sua giovane età, non ha Instagram. Questo denota il fatto che è un ragazzo molto riservato. Non sappiamo molto neppure sulla sua vita privata, se è single o fidanzato.

Festival di Castrocaro 2020, i finalisti

