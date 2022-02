Chi è Mr. Rain, il rapper ospite di Highsnob e Hu a Sanremo 2022 (Duetti, Cover)

Chi è Mr. Rain, il rapper ospite di Highsnob e Hu nella serata delle Cover del Festival di Sanremo 2022? Si tratta di un giovane rapper molto promettente, il cui vero nome è Mattia Belardi. Classe 1991, si è fatto conoscere dal grande pubblico per un duetto con Annalisa. Insieme ad Highsnob e Hu canteranno nella serata dei duetti di Sanremo 2022 di oggi, 4 febbraio, la cover di un capolavoro senza tempo come Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Un’esibizione molto impegnativa e da non perdere. Scopriamo meglio chi è Mr. Rain: l’età, le canzoni, la carriera e la vita privata del rapper.

Il vero nome di Mr. Rain è Mattia Belardi. Nato a Desenzano, in provincia di Brescia, il 19 novembre 1991, già alle superiori si appassiona di musica. In particolare il suo idolo è Eminem. Ha spopolato in particolare su YouTube, diventando uno dei talenti più interessanti della scena rap italiana. Inizia a scrivere le sue prime canzoni nel 2009. Il suo primo mixtape arriva nel 2011, e due anni dopo partecipa a X Factor. Inizialmente eliminato ai provini, viene ripescato per l’entrata diretta nel programma, ma rifiuta la partecipazione.

Già nel 2014 Mr. Rain apre i concerti di alcuni dei più importanti rapper italiani, come Salmo, Fedez, Emis Killa, Fabri Fibra, Mondo Marcio, Gemitaiz. Il suo primo disco arriva nel 2015 Memories, autoprodotto. Carillon è il suo primo singolo di successo, con oltre 20 milioni di visualizzazioni e il doppio disco di platino. Da quel momento colleziona diversi trionfi discografici, con singoli come Supereroe. Nel 2017 spopola su tutte le piattaforme social I grandi non piangono mai, che diventa un vero e proprio successo assieme a Ipernova nel 2018, che precede la pubblicazione del suo secondo album Butterfly Effect. Collabora con Annalisa nella hit Un domani. Nel 2020 ha conquistato le classifiche con la hit Fiori di Chernobyl, il cui video rappresenta il primo capitolo di una lunga trilogia che proseguirà con i singoli successivi, 9.3 ed A forma di origami e che raggiunge la vetta delle classifiche.

Tra i duetti più importanti è possibile annoverare quello con Martina Attili in La somma (2019), quello con Birdy in Non c’è più musica (2021) e quello con Annalisa in Un domani (2018). Nel 2021 pubblica Petrichor, il cui titolo è un omaggio al suo nome d’arte e alla pioggia, di cui ne rappresenta il profumo dopo che è caduto sul terreno. Nello stesso album sono contenuti altri grandi successi come A forma di origami e Meteoriti.

Vita privata

Molto riservato sulla sua vita privata, non sappiamo se è fidanzato o meno. Alcuni rumors hanno parlato di una relazione con Elisabetta Gregoraci, subito smentiti. Su Instagram Mr. Rain è seguito da oltre 300mila follower.