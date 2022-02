Chi è Mousse T, l’ospite e direttore d’orchestra di Gianni Morandi a Sanremo 2022 (Duetti, Cover): carriera, età, vita privata

Chi è Mousse T, ospite di Gianni Morandi nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022 di oggi, 4 febbraio, quella dedicata ai duetti? Si tratta di un dj e produttore discografico tedesco d’origine turca. Un nome forse poco noto al grande pubblico, ma è uno dei producer più bravi al mondo. È noto principalmente per la collaborazione con Tom Jones nella canzone Sex Bomb. Mousse T dirigerà l’orchestra per Gianni Morandi, in gara in questa 72esima edizione del Festival con il brano Apri tutte le porte, scritto da Jovanotti. Questa sera in occasione delle Cover, Morandi ci regalerà un medley dei suoi più grandi successi. Ma scopriamo chi è Mousse T.

Mustafa Gündoğdu, questo il vero nome di Mousse T, è nato ad Hagen in Germania il 2 ottobre 1966. Uno dei primi produttori di musica house in Germania, la sua carriera è iniziata nel 1990 come tastierista in una band, i Funk Key B. Contemporaneamente, Mustafa ha creato il suo studio di registrazione personale, iniziando a lavorare come dj anche ad Hannover. Mousse T, ospite di Gianni Morandi nella serata delle cover, ottiene il primo grande successo nel 1998 con la produzione di Horny ’98 con Hot ‘n’ Juicy alla voce, un pezzo in grado di raggiungere la vetta della classifica Billboard Dance.

Nel 2004 ha partecipato in veste di produttore della hit di Zucchero Il grande Baboomba, vincitrice del Festivalbar 2004. Il suo più grande successo resta però la collaborazione con l’icona gallese Tom Jones nel brano Sex Bomb del 2000. Sempre nel 2004 il singolo s It Cos I’m Cool? con Emma Lanford diventa una hit in Germania. Mousse T è già salito sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo 2010, accompagnando, insieme alla cantante Suzie, Irene Fornaciari e I Nomadi nel brano Il mondo piange nella serata dei duetti. Nel 2022 dirige l’orchestra per Gianni Morandi in gara al Festival con il brano Apri tutte le porte.

Canzoni

Vediamo adesso la discografia completa di Mousse T, ospite di Gianni Morandi nella serata delle Cover (Duetti) a Sanremo 2022.

Album

Gourmet de Funk (2002)

All Nite Madness (2004)

Right About Now (2005)

Singoli CD

1998 – Horny ’98 (con Hot ‘n’ Juicy)

1999 – Ooh Song

1999 – Sex Bomb (con Tom Jones)

2002 – Fire (con Emma Lanford)

2003 – Let’s Go to Bed (No Angels con Mousse T.)

2004 – Is It ‘cos I’m Cool? (con Emma Lanford)

2004 – Il grande Baboomba (Zucchero con Mousse T.)

2004 – Pop Muzak (con Andrew Roachford)

2004 – Right About Now (con Emma Lanford)

2005 – Wow (con Emma Lanford)

2006 – Horny As A Dandy (con The Dandy Warhols)

2006 – Start the Fire (Tarkan con Mousse T.)

2007 – All Nite Long (D.I.S.C.O) (con Suzie Furlonger e Jovanotti

Singoli in vinile

“Mine” (1994) con Davey Dee

“Mind Flavor – EP” (1994)

“Davey Dee & Mousse T – EP” (1995) (con Davey Dee)

“Come And Get It” (1995)

“Everybody” (1996)

“Odyssey One” (1996), come Federation X (con Grant Nelson)

“Keep Pushin'” (1996), come Booom! (con Boris Dlugosch & Inaya Day)

“Hold Your Head Up High” (1997), come Booom!

“Bad Boy” (1997)

“Pianolick” (2000), come Afropeans

“No. 1” (2001), come Afropeans

“Miami Special” (2001), come Peppermint Jam Allstars (con Boris Dlugosch & Michi Lange)

“Everybody” (2003), come Afropeans

“Brother on the Run” (2003)

“At Night (2003)

“Better Things” (2004), come Afropeans (con Inaya Day)

“Afropeans – EP” (2004), come Afropeans