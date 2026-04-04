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Morgane 5: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata su Rai 2

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di Anton Filippo Ferrari
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Morgane 5: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata su Rai 2

Questa sera, sabato 4 aprile 2026, su Rai 2 va in onda la terza puntata di Morgane 5. Si tratta della nuova stagione, nonché l’ultima, della popolare serie in onda in quattro puntate dal 18 marzo 2026 alle ore 21.30. Una fiction franco-belga con protagonista Audrey Fleurot. Ma quali sono le anticipazioni di stasera, 4 aprile? Ecco tutte le informazioni.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio di stasera, appena ripresisi dalla loro rottura, Morgane e Karadec indagano sull’omicidio di un campione di e-sport. Céline cerca di convincere la sua indisciplinata consulente a sostenere l’esame di polizia, ma Morgane ha ben altro per la testa: le continue vessazioni dell’ex moglie di suo padre, ossessionata da un’eredità inesistente, e la complicata gestione del peluche preferito di Léo, che Karadec le ha affidato…

Nel secondo episodio della serata, i guai si accumulano al Comando di Polizia Giudiziaria di Lille: Morgane ha fallito miseramente l’esame scritto, Karadec si ritrova involontariamente coinvolto nella morte accidentale della matrigna di Morgane e, come se non bastasse, il figlio di Céline è accusato di omicidio nel caso in corso! Rimossa dal caso, la commissaria fa di tutto per scagionare il figlio: una festa con delitto da risolvere con tutta la squadra!

Morgane 5: il cast

Ritroviamo gli attori più amati, a cominciare dalla protagonista. “Penso che sia stato il ruolo più bello della mia vita, quindi lasciarlo non è facile. Ho messo in Morgane il mio umorismo, la spensieratezza. D’altra parte il suo spirito libero mi ha dato una sicurezza che prima non avevo”, ha detto Audrey Fleurot. “È difficile trovare una connessione così stretta con un personaggio. Ma sono felice di chiudere alla grande, sarà un finale emozionante”. Vediamo il cast completo.

  • Audrey Fleurot: Morgane Alvaro
  • Mehdi Nebbou: Adam Karadec
  • Bruno Sanches: Gilles Vandraud
  • Marie Denarnaud: Céline Hazan
  • Bérangère McNeese: Daphné Forestier
  • Cypriane Gardin: Théa Alvaro
  • Noé Vandevoorde: Eliott Mullier
  • Clotilde Hesme: Roxane Ascher
  • Jérémy Lewin: Timothée Guichard
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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