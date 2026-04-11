Morgane 5: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata su Rai 2

Questa sera, sabato 11 aprile 2026, su Rai 2 va in onda la quarta puntata di Morgane 5. Si tratta della nuova stagione, nonché l’ultima, della popolare serie in onda in quattro puntate dal 18 marzo 2026 alle ore 21.30. Una fiction franco-belga con protagonista Audrey Fleurot. Ma quali sono le anticipazioni di stasera, 11 aprile? Ecco tutte le informazioni.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio di oggi: Morgane e Karadec si trovano ad affrontare un caso complesso al confine belga. La vittima, deceduta in Francia, è nientemeno che il direttore di un prestigioso hotel di lusso a Bruges. Proprio quando il loro rapporto sembra essersi definitivamente deteriorato, i nostri eroi si ritrovano coinvolti in un’avventura fiamminga che potrebbe riservare qualche sorpresa…

Nel secondo episodio della serata, Morgane affronta l’esame di ammissione alla polizia raccontando la sua ultima indagine con Karadec. Il suo racconto intreccia ricordi e avventure, rivelando una minaccia imminente. La posta in gioco è duplice: diventare un’agente di polizia e salvare il suo partner. Il loro rapporto sopravvivrà a queste prove? Il finale promette una trama ricca di emozioni.

Morgane 5: il cast

Ritroviamo gli attori più amati, a cominciare dalla protagonista. “Penso che sia stato il ruolo più bello della mia vita, quindi lasciarlo non è facile. Ho messo in Morgane il mio umorismo, la spensieratezza. D’altra parte il suo spirito libero mi ha dato una sicurezza che prima non avevo”, ha detto Audrey Fleurot. “È difficile trovare una connessione così stretta con un personaggio. Ma sono felice di chiudere alla grande, sarà un finale emozionante”. Vediamo il cast completo.